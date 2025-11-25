Alien Earth-Macher verfilmt gigantische Abenteuer-Action: Das Universum hat über 100 Millionen Fans

Nach Alien: Earth verfilmt Noah Hawley eine gigantische Videospielreihe, die aus Deutschland stammt. Das Abenteuer-Action-Franchise hat über 100 Millionen Spieler:innen angesammelt.

Alien: Earth-Macher macht Far Cry zur Action-Anthologie

Noah Hawley hat einen Lauf. Nach der viel beachteten ersten Staffel von Alien: Earth will der Fargo-Showrunner ein riesiges Videospiel-Franchise zur Serie machen: Gemeinsam mit Ryan Reynolds' bestem Freund Rob McElhenney

Wie Variety berichtet, werden Hawley und McElhenny (Welcome to Wrexham) aus der Reihe eine Far Cry-Anthologieserie machen, deren Staffeln sich in Story und Hauptcast unterscheiden sollen. Details zur Story sind bisher nicht bekannt. Es ist darüber hinaus auch nicht klar, wie eng sich die Adaption an der Vorlage orientiert. Die Serie soll in den USA bei Hulu und international bei Disney+ erscheinen.

Far Cry ist eine Spielereihe des französischen Publishers Ubisoft. Das erste Spiel der Reihe, Far Cry von 2004, stammte vom deutschen Entwickler Crytek, der die Rechte an der Reihe nach Veröffentlichung verkaufte. Seither sind insgesamt sechs Hauptspiele im Franchise erschienen, die laut Variety-Bericht mehr als 100 Millionen Spieler:innen vereint haben.

Das Far Cry-Universum wurde schon einmal adaptiert: Der deutsche Regisseur Uwe Boll (Postal) brachte 2008 den Actionfilm Far Cry mit Til Schweiger ins Kino.



Schaut hier den Trailer zu Uwe Bolls Far Cry:

Far Cry - Trailer (Deutsch)

Der Reiz der Spielereihe besteht für viele in ihrer einzigartigen Open World-Dynamik, faszinierenden Bösewichtern und dem Innovationsgeist, mit dem jeder Teil dem Franchise neue Aspekte hinzufügt. Der Anthologiegedanke von Hawley und McElhenny ist also nicht weit hergeholt.

Wann kommt die Far Cry-Serie zu Disney+?

Wann genau die Far Cry-Serie erscheint, steht bisher noch nicht fest. Die Adaption befindet sich gegenwärtig in einem frühen Stadium. Wir rechnen nicht vor Ende 2027 mit einer Veröffentlichung bei Disney+.