Alien-Star Tom Skerritt im Alter von 93 Jahren gestorben: Er spielte den unvergesslichen Captain Dallas

Heute erreicht uns die traurige Nachricht vom Tod von Tom Skerritt, einem der ewigen Nebendarsteller Hollywoods. In über 170 Filmen und Serien war er im Lauf seiner Karriere zu sehen.

Tom Skerritt ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler ist am 21. Oktober 2026 in Seattle im Alter von 93 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Das berichtet der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Medienseiten. Bekannt war Skerritt aus Filmen wie Alien, Top Gun und der Dramaserie Picket Fences.

In einem Statement seiner Familie heißt es:

Sein Tod bricht uns das Herz. Während die Welt Tom durch seine bemerkenswerte Schauspielkarriere kannte, kannten wir ihn wegen seines Humors, seiner Neugier, seiner Weisheit, seiner Großzügigkeit und der Liebe, die er in unser Leben brachte. Ihm lagen Fantasie, Kreativität, das Erzählen von Geschichten, der Dienst am Nächsten, Veteranen, die Natur und die Unterstützung anderer dabei, ihre eigene Stimme zu finden und zu teilen, sehr am Herzen.

Tom Skerritts Anfänge im New-Hollywood-Kino

Geboren am 25. August 1933 in Detroit, Michigan, meldete er sich Tom Skerritt nach der Highschool vier Jahre lang für den Militärdienst bei der Air Force. Danach ging er ans Henry Ford College, besuchte die Wayne State University und landete schließlich bei der University of California. Einen Abschluss machte er dort allerdings nicht.

Stattdessen zog es Skerritt in die Welt des Filmemachens. 1962 stand er erstmals vor der Kamera und spielte als Sgt. Stan Showalter eine Nebenrolle in dem Kriegsfilm Hinter feindlichen Linien. Es folgten Gastauftritte in Serien wie Bonanza, ehe ein weiterer Kriegsfilm seinen Durchbruch markierte: der 1972 erschienene M*A*S*H von Robert Altman.

Als Caprain Augustus Bedford "Duke" Forrest positionierte er sich als eine der spannendsten Schauspielstimmen der New-Hollywood-Bewegung, die ab den 1970er-Jahren das Geschehen der Traumfabrik lenkte. Skerritt bereicherte fortan Filme wie Am Wendepunkt (1977), Viel Rauch um Nichts (1978) und Eisfieber (1978).

Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt

Noch vor Ende der Dekade erweckte er die Figur zum Leben, mit der er sich für immer in der Filmgeschichte verewigen sollte: Arthur Dallas Coblenz, seines Zeichens Captain der Nostromo, jenes gigantische Raumschiff, das sich in Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) langsam durchs Weltall bewegt.

Captain Dallas vereint viele der Eigenschaften, die Skerritt im Lauf seiner Karriere verkörpert hat: erfahrene Autoritätsfiguren, oft mit Militärverbindung und mit Führungsfunktion. Jedoch nicht herrisch oder kontrollierend, sondern ruhig und nachdenklich. Gerade in einem Sci-Fi-Horror-Abenteuer war er eine unheimlich spannende Präsenz.

Der von Ridley Scott inszenierte Alien-Film lebt von seiner unheimlichen Atmosphäre. Skerritt fügte sich perfekt ein zwischen ratternden Computergeräuschen und aufblitzenden Lichtern in der Dunkelheit. Mitunter fühlt es sich an, als wäre er das stumme Gewissen einer fliegenden Festung, in der die Hölle ausbricht.

Tom Skerritt zwischen Kino und Fernsehen

In den 80ern sorgte Skerritt mit Filmen wie Dead Zone (1983), Top Gun (1986), Space Camp (1986) und Magnolien aus Stahl (1989) für Aufsehen, ehe er in den 90ern seine größte Fernsehrolle annahm: In der Dramaserie Picket Fences – Tatort Gartenzaun war er von 1992 bis 1996 vier Staffeln lang als Sheriff Jimmy Brock zu sehen.

Für diese Rolle erhielt er den Emmy als Bester Hauptdarsteller – eine Besonderheit in der Filmografie eines ewigen Nebendarstellers. Außerdem in den 90ern wichtig: Aus der Mitte entspringt ein Fluß (1992) und Contact (1997). Später folgten Tränen der Sonne (2003), Whiteout (2009), Ted (2012) und Ein Hologramm für den König (2016).

Über sechs Dekaden lang war Tom Skerritt in Hollywood aktiv. Die IMDb (Internet Movie Database) listet, in denen er als Schauspieler einen Auftritt hatte – den letzten 2025 in dem Western-Drama Broke mit Wyatt Russell und Dennis Quaid. Darüber hinaus führte er bei vier Fernsehfilmen Regie.