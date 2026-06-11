Alle 12 (!) Harlan Coben-Serien auf Netflix im Ranking: Der Tiefpunkt des Thriller-Universums startete ein Jahr vor Nur für dein Leben

Neben Nur für dein Leben gibt es bei Netflix noch 12 weitere Thriller-Serien, die auf Werken des Hit-Autors Harlan Coben basieren. Welche sind die besten und schlechtesten?

Aus den Romanen des Schriftstellers Harlan Coben hat Streamingdienst Netflix in den letzten Jahren ein gewaltiges Serienuniversum erschaffen. Die einzelnen Adaptionen sind zwar eigenständig und nicht miteinander verbunden, teilen sich aber wiederkehrende Themen, die das Publikum immer wieder in den Bann ziehen: düstere Geheimnisse, vermisste Personen, Mord und regelmäßige Auftritte von Richard Armitage.

Am 18. Juni 2026 ist bei Netflix die neueste Verfilmung gestartet. Mit Harlan Cobens Nur für dein Leben ist das Thriller-Universum jetzt auf beeindruckende 13 Serien herangewachsen – und mit Das Grab im Wald und Myron Bolitar sind zwei weitere schon in Arbeit. Aber lohnen sich wirklich alle Harlan-Coben-Serien? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die Moviepilot-Bewertungen der bisherigen Harlan Coben-Serien von Netflix genauer angeschaut.



Falls ihr den amerikanischen Harlan-Coben-Thriller Nur für dein Leben mochtet, habt ihr am Ende dieses Rankings gleich 12 weitere Serien-Tipps für eure Merkliste, von denen manche mehr und manche weniger spannend sind. Ein paar Titel könnt ihr euch vermutlich sparen: Das Jahr 2025 brachte zuletzt die bisher drei schlechtesten Harlan Coben-Adaptionen hervor.

Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 12: In seinen Händen

In seinen Händen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als erste argentinische Serienadaption ging im Jahr 2025 In seinen Händen bei Netflix an den Start. Journalistin Ema lernt darin einen angesehenen Mann namens Leo kennen. Kurz darauf wird dieser verdächtigt, mit dem Verschwinden einer Teenagerin in Zusammenhang zu stehen. Mit einer mäßigen Wertung von nur 5,1 Punkten ist dies leider auch die bisher schlechteste Harlan Coben-Serie.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 11: Kein böser Traum

Kein böser Traum - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kein böser Traum ist die dritte Coben-Adaption aus Polen und folgt der Schmuckdesignerin Greta, deren scheinbar glückliches Leben schlagartig aus den Fugen gerät, als sie ein rätselhaftes Foto ihres Mannes Jacek findet. Dieser ergreift daraufhin nämlich direkt die Flucht. Um ihre Ehe und ihre Familie zu retten, begibt sich Greta auf die Suche nach ihrem verschwundenen Mann und stößt dabei auf Geheimnisse und Lügen.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 10: Ich vermisse dich

Ich vermisse dich - Trailer (Deutsch) HD

Detective Kat Donovan wurde vor 11 Jahren von ihrem Verlobten sitzen gelassen, als dieser eines Tages plötzlich aus ihrem Leben verschwand. In einer Dating-App erblickt sie jetzt plötzlich sein Gesicht. Und dann wird er zum Hauptverdächtigen eines Mordfalls. Für Netflix-Dauergast Richard Armitage markiert Ich vermisse dich die bereits vierte Rolle in einer Harlan Coben-Verfilmung.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 9: Sie sehen dich

Sie sehen dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die polnische Adaption des Romans Sie sehen dich deckt düstere Geheimnisse innerhalb eines noblen Vororts von Warschau auf, nachdem ein junger Mann namens Adam verschwunden ist. Sie sehen dich ist die erste Fortsetzung innerhalb des Coben-Universums auf Netflix und bringt trotz eigenständiger Geschichte auch einige Charaktere aus der Serie Das Grab im Wald zurück.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 8: Wer einmal lügt

Wer einmal lügt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer einmal lügt ist die britische Adaption des gleichnamigen Coben-Romans und handelt von der dreifachen Mutter Megan. Ihr idyllisches Kleinstadtleben gerät komplett aus den Fugen, als sie von ihrer verdrängten Stripper-Vergangenheit eingeholt wird. Für Darsteller Richard Armitage war dies die zweite Rolle in einer Coben-Verfilmung nach Ich schweige für dich.

Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 7: Suche mich nicht

Suche mich nicht - Trailer (Deutsch) HD

In der britischen Adaption des Romans Suche mich nicht beginnt Familienvater Simon Greene nach seiner entflohenen und drogensüchtigen Tochter Paige zu suchen. Dafür muss er jedoch in eine unheilvolle Unterwelt hinabsteigen und gefährliche Geheimnisse aufdecken, die sein scheinbar perfektes Leben und seine ganze Familie zerreißen könnten.

Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 6: Kein Lebenszeichen

Gone For Good - S01 Trailer (English Subs) HD

Kein Lebenszeichen ist die erste und bisher einzige französische Coben-Verfilmung aus dem Hause Netflix. Die Adaption des Romans mit dem Originaltitel Gone for Good folgt dem Sozialarbeiter Guillaume Lucchesi, der nach dem plötzlichen Verschwinden seiner Freundin mit schrecklichen Geheimnissen konfrontiert wird. Kann die Frau, die er liebt, wirklich eine eiskalte Mörderin sein?

Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 5: Das Grab im Wald

Das Grab im Wald - S01 Trailer (englische UT) HD

In der polnischen Adaption Das Grab im Wald versucht der Staatsanwalt Pawel Kopinski, das Verschwinden seiner Schwester aufzuklären. Vor 25 Jahren verschwand eine Gruppe Jugendlicher im nahegelegenen Wald eines Sommercamps. Kurz darauf wurden zwei von ihnen tot aufgefunden. Von Pawels Schwester fehlte seither jede Spur. Ist sie etwa darin verwickelt?



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 4: In ewiger Schuld

In ewiger Schuld - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für Maya Stern bricht erneut ihre Welt zusammen, als sie ihren eigentlich ermordeten Ehemann Joe (zum dritten Mal Richard Armitage) auf einer Überwachungskamera entdeckt. Zuvor wurde schon ihre Schwester Claire ermordet. Wie hängen die beiden Fälle zusammen? Wer kennt die Wahrheit und wer lügt?

Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 3: Safe

Safe - S01 Trailer (English) HD

Die britische Thriller-Serie Safe entstand vor Beginn der mehrjährigen Partnerschaft zwischen Netflix und Harlan Coben. Zuvor beteiligte sich der Streamer mit dem französischen Sender Canal+ erstmals an der Produktion einer Coben-Adaption. Darin verschwindet die jugendliche Tochter des Kinderchirurgen Tom spurlos. Als auch noch ein Mord geschieht, taucht der verzweifelte Vater in einen Strudel aus düsteren Geheimnissen hinab.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 2: Ich schweige für dich

Ich schweige für dich - S01 Trailer (Deutsch) HD

Serie: Ich schweige für dich (2020)

Community-Schnitt: 7

Der Erfolg von Safe ebnete den Weg für eine langjährige und fruchtbare Partnerschaft zwischen Netflix und Harlan Coben. Das erste Projekt, das im Rahmen des gemeinsamen Deals entstand, war die im Januar 2020 veröffentlichte Verfilmung des Romans Ich schweige für dich. Darin geht es um eine mysteriöse Fremde, die das Leben des Familienvaters Adam Price (Richard Armitage!) und weiterer Menschen durch die Enthüllung von Geheimnissen ins Chaos stürzt. Bei Moviepilot hat die Serie eine sehr gute Bewertung von rund 7 von 10 Punkten.



Harlan Coben-Serien auf Netflix – Platz 1: Kein Friede den Toten

Kein Friede den Toten -S01 Trailer (Deutsch) HD

Obwohl ein Großteil aller Harlan Coben-Serien aus Großbritannien stammt, ist die bisher beste Adaption eine spanische Produktion. Mit einer ausgezeichneten Durchschnittsbewertung von 7,7 Punkten thront die Miniserie Kein Friede den Toten auf Platz 1 der besten Harlan Coben-Verfilmungen, die ihr bei Netflix streamen könnt.

Kein Friede den Toten handelt vom Ex-Sträfling und Pechvogel Mateo, der einst aus Versehen einen Menschen tötete. Als wäre das nicht tragisch genug, verschwindet auch noch seine schwangere Ehefrau, ehe er schließlich ins Fadenkreuz einer Mordermittlung gerät. Regisseur Oriol Paulo inszenierte den Thriller als fesselndes Puzzlespiel voller wilder Twists, das aufmerksames Zuschauen erfordert und belohnt.