Alle 7 Folgen direkt streamen: Diese zutiefst verstörende Dramaserie mit einer Oscar-Preisträgerin in der Hauptrolle basiert auf wahren Begebenheiten

Diese britische Skandalserie mit einer Oscar-Preisträgerin in der Hauptrolle hat in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ab sofort könnt ihr alle Folgen bei RTL+ streamen.

Der Herbst ist da und ihr seid auf der Suche nach der nächsten Serie, die euch in den kalten Stunden so richtig einheizt? Dann ist das pikante Historiendrama Mary & George genau das Richtige für euch. Alle sieben Folgen der britischen Sky-Serie können ab sofort bei RTL+ gestreamt werden.

Wer Filme wie The Favourite liebt, bekommt Oscarpreisträgerin Julianne Moore in Mary & George in der wohl gewagtesten Rolle ihrer Karriere zu sehen: Als eiskalte Adelige gibt sie alles dafür, ihren Sohn mit einem lüsternen König zu verkuppeln.

Wer diese Mutter hat, braucht keine Feinde mehr: Die 7-teilige Sky-Serie basiert auf wahren Begebenheiten

In den letzten Jahren passiert es immer häufiger, dass wir hochkarätige Hollywoodstars in Serien bestaunen dürfen. Auch Oscarpreisträgerin Julianne Moore (Still Alice - Mein Leben ohne Gestern) wagte sich in die Welt des Fernsehens vor: Im Historiendrama Mary & George spielt sie erst zum zweiten Mal die Hauptrolle in einer Miniserie.

Im Mittelpunkt der Sky-Produktion steht die verarmte Adelige Mary Villiers (Julianne Moore), die nur ein Ziel hat: Sie möchte sozial aufsteigen und in den höchsten Kreisen verkehren. Kurzerhand schmiedet sie den schier unglaublichen Plan, ihren wunderschönen Sohn George (Nicholas Galitzine) mit König James I. zu verkuppeln, da der Monarch eine heimliche Vorliebe für junge Männer hegt. Schon bald entwickelt sich aus der Affäre eine gefährliche Liebschaft, die droht, den gesamten Hof ins Chaos zu stürzen. Auf dem Weg nach oben scheint Mary jedes Mittel recht – doch ist sie dafür bereit, ihren eigenen Sohn zu opfern?

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Mary & George spielt im 17. Jahrhundert und basiert auf wahren Begebenheiten. Fans der Miniserie fühlen sich aufgrund der sexuell aufgeladenen Stimmung und bitterbösen Intrigen an Highlights wie Game of Thrones und Die Tudors erinnert. Bei der Moviepilot-Community kam die Serie mit 6,3 von 10 Punkten allerdings nur so mittelmäßig an.