Alle drei Kinder von Chris Hemsworth waren im letzten Thor-Film: Habt ihr sie erkannt?

Als Thor schwang Hollywood-Star Chris Hemsworth im Marvel Cinematic Universe (MCU) mehrmals den Hammer gegen die Mächte des Bösen. Was niemand ahnt: Seine drei Kinder waren live dabei.

In Thor 4: Love and Thunder muss sich Chris Hemsworth (Furiosa: A Mad Max Saga) alias Thor gegen den Götter-mordenden Gorr behaupten. Wissenswert: Seine drei Kinder traten in diesem Film allesamt ebenfalls selbst vor die Kamera. Wir haben sie ausfindig gemacht.

Die Auftritte der 3 Kinder von Chris Hemsworth und Elsa Pataky in Thor 4

Wie People 2022 zum Start von Thor 4 berichtete, legte Chris Hemsworth in dem Film einen gemeinsamen Auftritt mit seinen drei Kindern hin: Tristan Hemsworth, Sasha Hemsworth und India Hemsworth. Die drei Kinder hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Produzentin Elsa Pataky (Furiosa: A Mad Max Saga).

Chris Hemsworth war zwischen 2011 und 2022 in insgesamt neun Filmen des MCU dabei, was ihn zu einem der größten Hollywood-Stars der 2010er Jahre machte. Kein Wunder, dass er bei der vielen Arbeit an Marvel-Sets auch seine Familie dabei haben möchte. Tatsächlich waren sie alle am Start und durften mit ihm vor die Kamera treten. Sogar seine Ehefrau Elsa Pataky ist kurz zu sehen – und Hemsworth küsst sie sogar vor der Kamera. In einem Instagram-Post von Pataky könnt ihr die Szene sehen:

India Hemsworth in Thor 4

In Thor: Love and Thunder folgte ein weiteres Kapitel aus dem Leben der Sagengestalt. In diesem muss Thor sich mit Gorr auseinandersetzen, der von einem tiefen Hass auf die Götter angetrieben wird und deswegen Jagd auf sie macht. Hemsworths Tochter India Rose Hemsworth spielt einen Sprössling seines Gegenspielers Gorr.



Tristan Hemsworth in Thor 4

Sein Sohn Tristan stellt eine jüngere Version von Thor selbst dar.

Sasha Hemsworth in Thor 4

Und Chris Hemsworths anderer Sohn Sasha ist als eines der Kinder in Asgard zu sehen.

Man könnte sagen, dass Thor: Love and Thunder ein solides Hemsworth-Familienpaket liefert. Ob seine Kinder auch weitere schauspielerische Ambitionen hegen wie ihr Vater, wird sich zeigen.