Alle feiern den Kampf in A Knight of the Seven Kingdoms, aber diese beiden Fehler kann ich Folge 5 nicht verzeihen

Mit A Knight of the Seven Kingdoms ist Showrunner Ira Parker und seinem Serien-Team ein großer Wurf gelungen. Die gefeierte Folge 5 war für mich aber nicht gerade das Gelbe vom Egg.

Es war einfach alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Nach meinem Liebesbrief an den Heckenritter und meiner vor Bewunderung triefenden Analyse von Alys mit drei Fingern sind wir in Folge 5 (Im Namen der Mutter) beim großen Showdown von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1 angelangt. Für die meisten ein Highlight in der Geschichte von Game of Thrones, für mich die schwächste Folge der bisherigen Serie.

Das hat zwei Gründe, die ich ganz genau benennen kann. Bei einem würde ich mich sogar noch umstimmen lassen. Der andere ist aber ein echter Dealbreaker für mich.

Grund 1: Komm und sieh das Urteil der Sieben

A Knight of a Seven Kingdoms ist eine Geschichte voller Kontraste. George R.R. Martin schreibt nach William Faulkner-Vorbild vom "menschlichen Herz im Konflikt mit sich selbst" und kein anderes Format hat diese Ambivalenz bisher besser zum Ausdruck gebracht als die Serie des Heckenritters Ser Duncan der Große (Peter Claffey). Ich verstehe auch durchaus den Impuls, Kämpfe möglichst realistisch und roh darzustellen, um die Gewalt nicht zu glorifizieren. Kontrastiert wird hier schließlich die romantisierte Vorstellung vom Rittertum mit der harschen Realität.

Allerdings beschleicht mich das Gefühl, man müsste das in einer Feel-Good-Serie wie dieser hinbekommen, ohne zu Komm und sieh oder Der Soldat James Ryan in Westeros zu werden. Desorientierende Kampfszenen sind generell ein Ärgernis für mich, aber sie haben ihren Platz. Nicht jedoch hier, wo ich gern etwas vom Rest des Turniers mitbekommen hätte. Mir ist schon klar, dass alles aus Dunks Perspektive stammt. Ganz so sklavisch, wie Ira Parker sich das allerdings vorgenommen hatte, zog man es sowieso nicht durch – denken wir nur an die Trainingsmontage mit Egg (Dexter Sol Ansell) und dem Pferd.

Hier ändere ich mit der Zeit vielleicht noch meine Meinung. Als jemand, der Schlachtenepisoden schon in Game of Thrones für die uninteressantesten Folgen hielt, werde ich Im Namen der Mutter vermutlich trotzdem am ehesten nicht noch einmal ansehen.

Wo ich meine Meinung garantiert nicht ändern werde, ist ...

Grund 2: Fleabottom Fridging Flashback

Über den Flashback in die Jugend von Dunk haben sich mehrere Fans geärgert, aber eher deshalb, weil es den Blick auf das tödliche Sieben-gegen-Sieben-Turnier erneut verzögerte. Mir hingegen ging die gesamte Backstory mit Dunk (Bamber Todd) und seiner Jugendfreundin Rafe (Chloe Lea) gegen den Strich. Zum einen, weil es die klischeehafteste tragische Hintergrundgeschichte ohne irgendeine Art originellen Twist ist, wie man sie in jeder 08/15-Serie aufgetischt bekommt. Zum anderen, weil man für eine so abgedroschene Story eine problematische Trope aufwärmte.

Fridging ist laut TV Tropes das Film- und Serienklischee vom Umbringen einer (oft weiblichen) Figur, um einen anderen (meistens männlichen) Charakter zu motivieren oder als tragisch zu zeichnen. Besonders ärgerlich wirkt das, wenn eine Serie aufgrund des Settings sowieso schon ein reines Würstchenfest ist und man Frauenfiguren hinzudichtet, nur um sie "in den Kühlschrank" zu stopfen, weil man sonst nichts mit ihnen anzufangen weiß. Was sprach dagegen, Rafe einfach allein in den Sonnengang segeln zu lassen, wie sie es sowieso vorhatte?

Trailer zum 1. Staffelfinale von A Knight of the Seven Kingdoms:

A Knight of the Seven Kingdoms - Episode 6 Preview (English) HD

Es überraschte mich dann auch nicht, dass dieser Story-Abschnitt nicht von George R.R. Martin stammt. Der Autor ist zwar bekannt dafür, Figuren links und rechts um die Ecke zu bringen, beim Ansehen der Szene fühlte es sich jedoch sofort viel zu plump an. Nettes Mädchen wird vom fiesen Mann getötet und jetzt sind wir alle traurig und sympathisierend. Sorry, aber von einer Serie, die vier Folgen lang so stark vorgelegt und beim Ausschmücken der Geschichte so gute Arbeit geleistet hat, habe ich mehr erwartet.

Da konnte mich nicht mal mehr das drollige Dreibein Ser Arlan (Danny Webb) beschwichtigen, der im weiteren Verlauf des Flashbacks im Suff ein Dothraki-Lied zum Besten gibt ...

Aber okay, A Knight of the Seven Kingdoms, den einen Schnitzer verzeihe ich dir. Jetzt bitte nur noch den Drachen landen mit dem Serienfinale am Montag und meine absolute Vorfreude auf Season 2 ist dein!