"Ich starrte mit heruntergefallener Kinnlade fassungslos den Fernseher an": Ab heute sind alle Folgen einer überragenden neuen Serie online

Woche für Woche ist eine neue Folge dieser fantastischen neuen DC-Serie erschienen, jetzt ist die komplette Staffel verfügbar. Hier erfahrt ihr, warum ihr sie nicht verpassen solltet.

Während sie hierzulande noch als frischer Geheimtipp durchgeht, hat sich die neue DC-Serie Lanterns auf HBO Max in Kürze zu einem Muss entwickelt. Mittlerweile erzielen aktuelle Folgen innerhalb weniger Tage bis zu 7 Millionen Views allein in den USA und es hat sich herumgesprochen, dass die Superhelden-Produktion der etwas anderen Art mehr als nur einen Blick wert ist.

Falls ihr Lanterns noch gar nicht auf dem Schirm habt oder warten wolltet, bis die komplette 1. Staffel verfügbar ist, ist jetzt eure Zeit gekommen. Seit dem heutigen 5. Oktober streamen alle acht Folgen der Season im HBO Max-Abo.

Neues Serien-Highlight endlich komplett: Lanterns hat sich zum absoluten Superhelden-Hype entwickelt

Lanterns greift die Comicvorlage als Mix aus Science-Fiction-Elementen und geerdetem Crime-Drama auf. Im Mittelpunkt steht der Friedenswächter Hal Jordan (Kyle Chandler), der mit seinem jungen Rekruten John Stewart (Aaron Pierre) als Lanterns-Duo auf der Erde in einen Mordfall in Nebraska verwickelt wird.

Mein Moviepilot-Kollege Max Wieseler konnte Lanterns vorab sehen und schreibt in seiner euphorischen Review zu der DC-Serie unter anderem:

Nach dem ersten Trailer war meine Befürchtung groß, dass Lantern bloß eine viel zu ernste Crime-Serie mit Comicfiguren wird, die sich zu fein ist, eine Superheldenserie sein zu wollen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt – nicht nur vom unerwarteten und organisch platzierten Humor. Schon am Ende der ersten Folge, die mit einem schockierenden Twist abgeschlossen wird, starrte ich mit heruntergefallener Kinnlade fassungslos den Fernseher an.

Seine Meinung deckt sich mit dem starken Rotten Tomatoes-Kritiken-Score von 91 Prozent, was aus Lanterns definitiv eins der Serien-Highlights 2026 macht. Bei HBO Max könnt ihr die komplette Staffel der DC-Produktion ab sofort am Stück durchbingen.

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