Wann startet James Bond 26 im Kino? Wer spielt das Bond-Girl? Und wer führt Regie? Wir klären alle wichtigen Fragen zum 007-Neustart mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

Mit Keine Zeit zu sterben verabschiedete sich Daniel Craig vor fünf Jahren aus dem Geheimdienst Ihrer Majestät. Kurz darauf brodelte die Gerüchteküche: Wer wird der nächste Bond? Unzählige Namen waren im Gespräch, ehe sich im letzten Moment ein Kandidat durchsetzte, den lange Zeit niemand auf dem Schirm hatte: Robert Pattinson. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zu seiner ersten Mission wissen müsst.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Bisher gibt es kein offizielles Startdatum für Bond 26. Die Dreharbeiten sollen jedoch 2027 beginnen, wenn Robert Pattinson mit The Batman: Part II durch ist. Damit wäre ein Kinostart frühestens Ende 2028, wenn nicht sogar erst 2029 realistisch.

Gibt es schon einen Trailer zu James Bond 26?

Da die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben, gibt es auch noch keinen Trailer zum Film. Im Zuge der Enthüllung von Robert Pattinson als neuer James Bond wurde dafür ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, in dem der britische Schauspieler zum vertrauten Bond-Theme mit schallgedämpfter Pistole aus den Schatten tritt.

Wer steckt hinter James Bond 26?

In den vergangenen drei Dekaden wurde die Bond-Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson beaufsichtigt, die diese von ihrem (Stief-)Vater, Albert R. Broccoli, geerbt haben. Im Februar 2025 trennten sie sich von der Marke und Amazon MGM Studios übernahm die kreative Kontrolle. Als Produzent:innen für den Neustart wurden David Heyman (Harry Potter) und Amy Pascal (Spider-Man) engagiert.

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Wer dreht den nächsten James Bond-Film?

Denis Villeneuve dreht Bond 26. Der Frankokanadier konnte sich gegen mehrere große Regie-Namen durchsetzen, die laut Gerüchten ebenfalls im Rennen für den 007-Neustart waren, unter anderem Alfonso Cuarón, Edgar Wright und Edward Berger. Dank Blade Runner 2049 und den Dune-Filmen bringt Villeneuve einiges an Blockbuster-Erfahrung mit. Zudem inszenierte er spannende Thriller wie Prisoners und Sicario.

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Wer schreibt den nächsten James Bond-Film?

Steven Knight ist der Drehbuchautor des nächsten James Bond-Films. Bekannt wurde der Brite durch die gefeierte Gangster-Serie Peaky Blinders. Große Anerkennung erhielt er zuletzt für seine Drehbücher zu den prestigeträchtigen Dramen Spencer und Maria von Pablo Larraín. Darüber schrieb er das Drehbuch zu dem David Cronenberg-Meisterwerk Tödliche Versprechen und dem Kriegsfilm Allied von Robert Zemeckis.

Wie wurde Robert Pattinson als Bond gecastet?

Lange Zeit galt Aaron Taylor-Johnson als Favorit, ehe Amy Pascal und David Heyman das Projekt übernahmen. Am Ende des Castings-Prozesses kamen fünf Schauspieler in die engere Auswahl: Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor, Nicholas Hoult und Robert Pattinson. Jeder der fünf absolvierte einen Screen Test, bei dem drei Szenen in Kostüm an einem echten Set mit anderen Schauspieler:innen gespielt wurden.

Pattinson, der erst sehr spät in den Casting-Prozess einstieg, konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und ist nun offiziell der siebte James Bond-Darsteller. Er tritt in die Fußstapfen von Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Darüber hinaus verkörperte David Niven den Doppelnullagenten in dem inoffiziellen Bond Casino Royale aus dem Jahr 1967.

Pattinson kommentierte sein Casting mit folgenden Worten:

James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und die Rolle des 007 zu übernehmen, ist die Ehre meines Lebens. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich. Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung. Ich könnte nicht begeisterter sein über diese Zusammenarbeit und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team.

Was ist aus Christopher Nolans James Bond-Film geworden?

Seit Jahren wünschen sich Fans einen James Bond-Film von Christopher Nolan. Kein Wunder, immerhin ist der Filmemacher ein bekennender Fan der Reihe und hat mit Filmen wie Inception und Tenet vertraute Elemente der Agentenreihe aufgegriffen. "Es wäre ein großartiges Privileg, einen [James Bond-Film] zu drehen", verriet Nolan im Juli 2023. Hätte er bei James Bond 26 die Regie übernehmen können?

Nolan wollte nach Tenet tatsächlich einen Bond drehen. Broccoli und Wilson wollten ihm allerdings nicht die kreative Kontrolle über das Projekt überlassen. Da Heyman und Pascal als talentfreundliche Produzent:innen gelten, die schon mit Tarantino und Spielberg gedreht haben, gab es neue Hoffnung für Nolan. Schlussendlich wurde es aber Villeneuve, der Nolan als Blockbuster-Regisseur gar nicht so unähnlich ist.

Was ist aus Neal Purvis und Robert Wade geworden?

Seit 1999 war das Autorenduo Neal Purvis und Robert Wade in die Entwicklung eines jeden Bond-Films involviert. Mit der Übernahme durch Hayman und Pascal hat sich das geändert. Genauso wie Broccoli und Wilson gehören Purvis und Wade fortan der vergangenen Bond-Ära an, während unter dem Dach von Amazon MGM Studios die Neuerfindung der Agentenreihe mit anderen Talenten stattfindet.