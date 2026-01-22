Alle Infos zum Dschungelcamp 2026: Das müssen Fans über Promi-Cast, Start, Sendetermine & Streaming wissen

Die 19. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus steht endlich in den Startlöchern. Wir haben alle wichtigen Infos zu Cast, Sendeterminen, Moderatoren und mehr.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist Deutschlands bekannteste Realityshow. Seit 2002 läuft die Urwald-Sendung jährlich bei RTL und sorgt immer wieder für Schockmomente, Drama und richtig gute Fernsehunterhaltung. Jetzt eröffnet das Dschungelcamp zum 19. Mal seine Pforten – und wir haben alle wichtigen Infos über Teilnehmende, Moderation und Sendetermine im Überblick.

Dschungelcamp 2026: Alle Kandidatinnen & Kandidaten im Überblick

Diese 12 Stars ziehen in den australischen Dschungel:

Umut Tekin (28): Reality-Star (Das Sommerhaus der Stars)

(28): Reality-Star (Das Sommerhaus der Stars) Ariel (22): Reality-Star (Love Fool)

(22): Reality-Star (Love Fool) Patrick Romer (30): Realitystar, Landwirt (Bauer sucht Frau)

(30): Realitystar, Landwirt (Bauer sucht Frau) Samira Yavuz (32): Realitystar (Der Bachelor)

(32): Realitystar (Der Bachelor) Eva Benetatou (33): Realitystar (Das Sommerhaus der Stars)

(33): Realitystar (Das Sommerhaus der Stars) Gil Ofarim (43): Musiker

(43): Musiker Simone Ballack (49): Ex-Frau von Michael Ballack

(49): Ex-Frau von Michael Ballack Mirja du Mont (50): Schauspielerin

(50): Schauspielerin Hardy Krüger (57): Schauspieler

(57): Schauspieler Hubert Fella (58): Realitystar (Hot oder Schrott - Die Allestester)

(58): Realitystar (Hot oder Schrott - Die Allestester) Nicole Belstler-Boettcher (62): Schauspielerin

(62): Schauspielerin Stephan Dürr (51): Schauspieler, Realitystar

TV-Ausstrahlung & Livestream bei RTL+: Alle Sendetermine von IBES 2026 im Überblick

Das Dschungelcamp startet am Freitag, den 23. Januar 2026, um 20:15 Uhr bei RTL. Wer RTL+ abonniert hat, kann dort den Livestream verfolgen. In diesem Jahr gibt es die (meisten) Folgen direkt zur Primetime zu sehen – statt wie früher am späten Abend. Hier haben wir alle Sendetermine für euch:

Freitag, 23. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Samstag, 24. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Sonntag, 25. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Montag, 26. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Dienstag, 27. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Mittwoch, 28. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Donnerstag, 29. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Freitag, 30. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Samstag, 31. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Sonntag, 1. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Montag, 2. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Dienstag, 3. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Mittwoch, 4. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Donnerstag, 5. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Freitag, 6. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Samstag, 7. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Sonntag, 8. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL & RTL+

Wer moderiert das Dschungelcamp 2026?

Bei der Moderation gibt es wenige Überraschungen: Sonja Zietlow, die bereits seit der ersten Staffel vor 22 Jahren dabei ist, wird durch IBES führen. An ihre Seite gesellt sich wieder Jan Köppen, der seit 2023 bei der Show dabei ist.