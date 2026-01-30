Alle kennen I, Robot mit Will Smith – aber wisst ihr auch, welcher Sci-Fi-Star den Roboter Sonny spielt?

Sonny ist eine der wichtigsten Figuren in I, Robot, aber wer hinter der Rolle steckt, ist weitgehend unbekannt. Der Star spielt aber auch wirklich gerne Roboter.

I, Robot ist ein spannender Science Fiction-Film, der sich mit den asimovschen Robotergesetzen auseinandersetzt. Dabei wird ein Roboter zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall, obwohl er eigentlich den Robotergesetzen unterliegt, laut denen er Menschen nicht schaden darf. Und auch wenn Will Smith der prominente Hauptdarsteller ist, so ist Roboter Sonny definitiv die spannendste Figur. Aber wer steckt eigentlich dahinter?

Sonny-Darsteller bezeichnet sich selbst scherzhaft als Roboter-Adel

Viele Menschen haben I, Robot gesehen. Auf IMDb alleine gibt es über 600.000 Bewertungen. Zum Vergleich: Independence Day, ebenfalls mit Will Smith, hat über 641.000 Bewertungen . Dass dennoch kaum jemand den Darsteller hinter Sonny kennt, liegt vor allem daran, dass er als Roboter nicht mehr zu erkennen ist. Außerdem wurde er aus der Promo für den Film rausgehalten.

Heute gehört der Schauspieler Alan Tudyk zu den bekanntesten Roboter-Darstellern Hollywoods. Neben Sonny spielte er unter anderem auch K-2SO in Rogue One: A Star Wars Story und Gary, den Roboter #4 aus dem letzten Superman. Darüber hinaus verlieh er seine Stimme auch Optimus Prime in der Serie Transformers: Earthspark.

Dass Tudyk so häufig als Roboter gecastet wurde, hat zu dem Scherz geführt, dass er Roboter-Adel sei. Und wenn die Roboter die Weltherrschaft übernehmen, wird er entweder verschont, oder stirbt als erstes, wie er selbst mutmaßt:

Neben Rollen als Roboter, die ihn neben Andy Serkis zu einem der bekanntesten Mo-Cap-Darsteller machen, ist Tudyk auch mit seinem Gesicht ein gefragter Darsteller. In der Serie Resident Alien spielt er die Hauptrolle und der Film Tucker & Dale vs Evil ist heute Kult unter Horrorfans.

Alan Tudyk gehört zu den Stars, die sowohl als Synchronsprecher als auch Schauspieler eine große Karriere aufbauen konnten. Meistens sind seine Figuren der Comic Relief, aber auch an ernsten Rollen mangelt es seiner Filmografie nicht.