Alle kennen Norman Reedus aus The Walking Dead, aber vor 20 Jahren spielte er in einem vergessenen deutschen Thriller mit

Norman Reedus ist einer der größten The Walking Dead-Lieblinge. Vor 20 Jahren war er allerdings in einem deutschen Serienkiller-Film als Polizist zu sehen. Den Thriller gibt es bei Amazon Prime.

Norman Reedus gilt als extrem talentierter Schauspieler, wurde aber erst mit The Walking Dead richtig zum Star. Vor 2010 schlug er sich mit Kleinstauftritten wie in The Notorious Bettie Page herum oder baute dank Der blutige Pfad Gottes eine treue Fan-Community auf. Und er war im vergessenen deutschen Serienkiller-Film Antikörper zu sehen. Als Polizist Schmitz. Den Thriller gibt es bei Amazon Prime zu streamen.

The Walking Dead-Star Norman Reedus kämpft bei Amazon Prime gegen deutschen Killer

Antikörper dreht sich um den Kindermörder Gabriel Engel (André Hennicke), der nach seiner Verhaftung den brutalen Mord an 13 Jungen gesteht. Durch seine Verhöre mit Engel beginnt Ermittler Martens (Wotan Wilke Möhring), sich auf mysteriöse Weise zu verändern.

Norman Reedus spielt den jungen Polizisten Schmitz und ist nur bei der actionreichen Verhaftung des Killers am Anfang des Films zu sehen. In einem Interview mit Suicide Girls, aus dem Marc Shapiros Buch Norman Reedus: An Unauthorized Biography zitiert, spricht er über die Zusammenarbeit mit Regisseur Christian Alvart (Pandorum).

Alvart habe sich mit ihm in Kopenhagen getroffen und ihn für Antikörper verpflichtet, so Reedus. Aus der Geschäftsbeziehung wurde eine Freundschaft, als der Regisseur den Schauspieler nach einem schweren Unfall in Berlin im Krankenhaus besuchte und für ihn übersetzte. "Ich würde alles für ihn tun", erklärte der Star Fielding on Film (via Norman Reedus Interviews ). Auch in Alvarts Pandorum und 8 Uhr 28 ist er vor der Kamera zu sehen.

Antikörper gefiel bei Kinostart vielen Kritiker:innen und steht auf Rotten Tomatoes bei 67%. Dem Konsens-Urteil zufolge erfinde der Film das Rad zwar nicht neu, sei aber ein "gut gemachter Thriller", der zu unterhalten wisse.

Gegenwärtig ist Reedus insbesondere in The Walking Dead: Daryl Dixon zu sehen. Auf der Leinwand spielte er zuletzt im John Wick-Spin-off From the World of John Wick: Ballerina eine Rolle.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

