Alle Kinder der 90er haben diesen Film gesehen, trotzdem wurde er nie einer der ganz großen Disney-Klassiker: Heute wird er 30 Jahre alt

Ein eher düsterer Disney-Animationsfilm, der Mitte der 90er viele Kinderköpfe beschäftigte, aber nie zu einem 100-prozentigen Klassiker aufstieg, feiert heute seinen 30. Geburtstag.

Die größten Disney-Filme, die die 90er Jahre regierten, waren Arielle, die Meerjungfrau (noch 1989), Die Schöne und das Biest (1991), Aladdin (1992) und Der König der Löwen (1994). Fast jede Kindheit wurde von einem dieser großen Disney-Klassiker geprägt. Am 21. Juni 1996 feierte aber noch ein anderer spannender Disney-Film Premiere: Heute wird Der Glöckner von Notre Dame 30 Jahre alt.

Ein anspruchsvolles Abenteuer: Disneys Der Glöckner von Notre Dame wird 30

Im Jahr 1482 arbeitet der bucklige Quasimodo, den Richter Claude Frollo einst als Kind bei sich aufgenommen hat, als Glöckner in der Pariser Kathedrale Notre Dame. 20 Jahre hat er sich vor der Welt versteckt gehalten und nur die Wasserspeier zu Freunden. Doch als er der Tänzerin Esmeralda begegnet und ihr hilft, lernt er mehr als erwartet über seinen Ziehvater, seine eigene Vergangenheit und die Liebe.

Erinnert euch im Trailer an Disneys Der Glöckner von Notre Dame:

The Hunchback of Notre Dame - Trailer (English) HD

Die Zeit zwischen 1989 und 1999 nennt man die Disney-Renaissance: Nach einer Krisenphase im kreativen und finanziellen Bereich bekam das Animationsstudio hier mit erfolgreichen Zeichentrickfilmen neuen Aufwind. Der Glöckner von Notre Dame fiel schon ans Ende dieser Ära. Trotz vieler typischer Merkmale dieser Hochzeit, wie märchenhafter Story und Musical-Nummern, konnte der buckelige Held aber nie ganz an die Popularität eines (fast 1 Milliarde Dollar einspielenden) Hits wie Der König der Löwen anknüpfen.

Die Box Office -Zahlen ließen sich trotzdem sehen: Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar nahm Disneys Glöckner vom Schöne und das Biest-Regieduo Gary Trousdale und Kirk Wise an den Kinokassen über 325 Millionen Dollar ein. 2002 bescherte Disney dem Animationsabenteuer sogar noch eine Heimkinofortsetzung: Der Glöckner von Notre Dame 2 - Das Geheimnis von La Fidèle.

Was in den letzten 30 Jahren für ein paar Abstriche beim Klassikerstatus gesorgt, aber keinesfalls gegen den Film gesprochen haben dürfte: Basierend auf der berühmten gleichnamigen Romanvorlage des französischen Autors Victor Hugo aus dem Jahr 1831 umfasste Der Glöckner von Notre Dame 1996 erstaunlich viele düstere Elemente, die man in einem Kinderfilm auf den ersten Blick nicht vermutet hätte.

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Der Glöckner von Notre Dame ist düstere Kost, obwohl Disney die Vorlage änderte

Asylsuche, verlachte Andersartigkeit und Verrat werden in Disneys Glöckner von Notre Dame in ein historisches Abenteuer mit politischen Untertönen eingebettet. Disney-Prinzessinnen suchte man hier vergeblich, auch wenn Esmeralda mit ihrer Ziege Djali natürlich Ikonen sind. Anders als Märchenvorlagen wie die zu Arielle oder Abenteuergeschichten wie die von Tarzan wirkt Victor Hugos Historienroman auf den ersten Blick nicht wie der perfekte Heiratskandidat für eine Disney-Ehe. Sein Status als Weltliteratur, gepaart mit dem (ebenfalls in Frankreich angesiedelte) vorigen Erfolgsfilm Die Schöne und das Biest, halfen aber sicher, die Weichen zu stellen.

Disneys Studio-Angestellter David Stainton wurde bereits 1993 durch eine Comic-Version des Glöckners zu einem Animationsfilm inspiriert und pitchte die Idee Studiochef Jeffrey Katzenberg. Der sah sofort tolle visuelle Orte, Emotionen und erinnerungswürdige Figuren vor sich und versammelte ein Team. Das ließ sich auch von der schwarzweißen William Dieterle-Verison Der Glöckner von Notre Dame von 1939 inspirieren.

Das düstere Ende der Romanvorlage änderte der Disney-Film jedenfalls: Während Esmeralda im Buch stirbt und Quasimodos Knochen später in ihrem Grab gefunden werden, nachdem er Frollo umgebracht hat, erhielt der Disney-Glöckner ein abgemildertes (wenn auch bittersüßeres) Happy End. Hier fängt Quasimodo die fallende Tänzerin auf, die aber trotzdem mit dem Hauptmann Phoebus zusammenkommt, nachdem sich zuvor eine Dreiecksgeschichte zwischen Quasimodo, Esmeralda und Phoebus entsponnen hatte.

Im englischen Original wurde das Trio übrigens von gestandenen Hollywood-Stars gesprochen: von Amadeus-Schauspieler Tom Hulce (Quasi Modo), Demi Moore (Esmeralda) und Kevin Kline (Phoebus).

Ob wir im Zuge der vielen Disney-Live-Action-Remakes irgendwann auch noch die vage angekündigte Real-Verfilmung des Glöckners von Notre Dame erhalten, bleibt abzuwarten. 2026 hat Netflix sich zunächst eine französische Realfilm-Neuadaption des Stoffs gesichert: Quasimodo.

Wo kann man Disneys Der Glöckner von Notre Dame streamen?

Wer zum Jubiläum noch einmal eine Zeitreise zurück in die eigene Kindheit machen will: Der 30-jährige Zeichentrickfilm Der Glöckner von Notre Dame streamt bei Disney+ und bezaubert immer noch mit imposanten Bilderwelten, eindringlichen Klängen von Alan Menken und überraschend erwachsenen Themen.

