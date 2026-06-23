Alle Kinder der 90er kennen das Musikvideo zu Three Lions, aber nur als Erwachsene versteht ihr diese Beleidigung gegen Deutschland

Three Lions ist wohl eines der bekanntesten Fußball-Lieder überhaupt. Dass sich im zugehörigen Musikvideo ein Seitenhieb gegen die Deutschen steckt, wissen aber nur die wenigsten.

"Three Lions" ist nicht nur der Spitzname der englischen Nationalelf, sondern auch der Titel eines der bekanntesten Fußball-Hits der Welt. Selbst wer kein England-Fan ist, kann wohl kaum stillsitzen, wenn die Zeilen "It’s coming home, it’s coming, football’s coming home..." aus den Lautsprechern dröhnen. Was viele jedoch gar nicht wissen: Im offiziellen Musikvideo zum Song versteckt sich ein Seitenhieb gegen Deutschland!

Anders als andere Fußball-Lieder: Darum geht es in Three Lions

Der Song Three Lions entstand aus der Zusammenarbeit der beiden Comedians David Baddiel und Frank Skinner mit der britischen Band The Lightning Seeds. Veröffentlicht wurde die Hymne anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 1996 im eigenen Land. Während die Komiker den Text beisteuerten, komponierte Leadsänger Ian Broudie die Musik.

Genau mit diesem Text unterscheidet sich Three Lions von den üblichen, rein optimistischen Fußball-Hits: Statt blindem Jubel thematisiert der Song die schmerzhaften Niederlagen der Vergangenheit, die die Hoffnung der Fans immer wieder zerstörten. Es geht um die Sehnsucht nach einem neuen Fußball-Wunder – denn seit dem legendären WM-Titel von 1966 wartet England vergeblich auf einen großen Triumph.

Zwei Jahre später folgte zur Weltmeisterschaft in Frankreich eine aktualisierte Version des Songs – inklusive neuem Text und einem brandneuen Musikvideo.

Three Lions-Video: Versteckte Beleidigung gegen Deutschland

Die englische und die deutsche Nationalmannschaft verbindet eine legendäre Vorgeschichte aus genau dem Jahr, in dem auch der Song entstand. Bei der Heim-EM 1996 standen sich die beiden Rivalen im Halbfinale im Wembley-Stadion gegenüber. Der damalige DFB-Stürmer Stefan Kuntz rettete Deutschland mit seinem Ausgleich zum 1:1 in die Verlängerung und verwandelte später auch im Elfmeterschießen. Durch diese bittere Niederlage platzte Englands Traum vom Titel im eigenen Land kurz vor dem Finale.

Genau diese Schmach bescherte Stefan Kuntz zwei Jahre später eine ganz besondere Verewigung im Musikvideo zu Three Lions '98. In einer Sequenz laufen englische Fans an einer Autobahnraststätte an einer Gruppe deutscher Anhänger vorbei, die allesamt stolz das DFB-Trikot tragen. Der Clou: Auf jedem einzelnen dieser Shirts prangt der Name "Kuntz".

Hier könnt ihr das Musikvideo schauen. Bei Minute drei seht ihr besagte Szene:

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Doch bei diesem Gag ging es den Machern wohl weniger um die Tore des heutigen Kult-Trainers. Der Name "Kuntz" klingt im Englischen ausgesprochen nämlich täuschend ähnlich wie ein absolut nicht jugendfreies, britisches Schimpfwort. Wohl Englands ganz eigene Art mit der damaligen Niederlage umzugehen.