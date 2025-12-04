Alle neuen Weihnachtsfilme und -serien bei Netflix 2025: Von Jingle Bell Heist bis zum Animationsprogramm für die ganze Familie

Der Advent ist in vollem Gange, überall brennen Kerzen und wird gebacken. Auch auf Netflix herrscht Weihnachtsstimmung. Hier findet ihr alle Feiertagsfilme und -serien im Überblick.

Der Dezember hat bereits begonnen, Nikolaus steht vor der Tür und es weihnachtet sehr. Für viele bedeutet das höchste Zeit, sich auch mit der Film- und Serienauswahl auf die Feiertage einzustimmen und ein bisschen Weihnachtsmagie ins Wohnzimmer zu holen. Wie jedes Jahr liefert Netflix ein eigenes "Holiday Magic"-Programm mit jeder Menge filmischem Futter für die kalten Tage.

In diesem Artikel haben wir alle Netflix-Neuerscheinungen mit Weihnachts- und Feiertagsthematik im Überblick für euch gesammelt.

Alle neuen Weihnachtsfilme und -serien 2025 auf Netflix im Überblick

Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub

Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub - Trailer (Deutsch) HD

Weihnachten sollte eine Zeit der Freude und Geschenke für alle sein. Das finden auch Verkäuferin Sophia (Olivia Holt) und Techniker Nick (Connor Swindells) in der Komödie Jingle Bell Heist: Der große Weihnachtsraub. Ihr Plan für mehr Glück und Kohle: das größte Kaufhaus Londons an Heiligabend ausrauben. Der Film von Michael Fimognari (Gänsehaut um Mitternacht) startete am 26. November 2025 auf Netflix.

My Secret Santa

My Secret Santa - Trailer (Deutsch) HD

In der romantischen Komödie My Secret Santa will die alleinerziehende Mutter Taylor (Alexandra Breckenridge) ihrer kleinen Tochter den größten Wunsch erfüllen: ein Skikurs. Für den Extra-Verdienst verkleidet sie sich als Santa Claus. Als sie dabei den charmanten Manager Matthew (Ryan Eggold) kennenlernt, funkt es gewaltig. Der Film von Mike Rohl (Bringing Christmas Home) startete am 3. Dezember 2025 auf Netflix.

A Merry Little Ex-Mas

A Merry Little Ex-Mas - Trailer (Deutsch) HD

Wenn man sich als Paar im Guten getrennt hat, kann man auch Weihnachten noch zusammen als Familie verbringen. Das denkt sich zumindest die Familie in A Merry Little Ex-Mas. Alles kein Problem – zumindest so lange, bis der Ex-Mann seine neue Freundin zur Feier mit Kindern und erweiterter Verwandtschaft anschleppt. Der Film von Steve Carr (Movie 43) mit Alicia Silverstone startete am 13. November 2025 auf Netflix.

Champagne Problems

Champagne Problems - Trailer (Deutsch) HD

In der romantischen Komödie Champagne Problems will Sydney (Minka Kelly) bei ihrer Reise nach Frankreich lediglich die Übernahme einer berühmten Champagner-Marke abschließen. Da kommt ihr Julien (Tomasz Wozniczka) dazwischen, dessen Vater die Firma einst gründete – und plötzlich stehen ihre Gefühle ihren Plänen im Weg. Der Film von Mark Steven Johnson (Christopher Robin) startete am 19. November 2025 bei Netflix.

With Love, Meghan: Holiday Celebration

With Love, Meghan Holiday Celebration - Trailer (English) HD

Im Reality-Special With Love, Meghan: Holiday Celebration lädt uns Meghan, Herzogin von Sussex, in ihre Weihnachtsstube ein. Sie teilt ihre persönlichen Weihnachtsrituale und -traditionen, Lieblingsrezepte, Deko- und Bastelideen für die festlichen Tage. Die Sonderausgabe startete am 3. Dezember 2025 bei Netflix.

Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special

Im weihnachtlichen Comedy Special von Matt Rife mit dem schönen Titel Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special sind auch die artigen und unartigen Publikumsmitglieder nicht vor Comedy-Angriffen sicher. Ohne Skript, dafür mit vielen offen geteilten Geschichten über Pannen, Pech und Weihnachtschaos. Das Comedy-Programm Rifes startete am 2. Dezember 2025 bei Netflix.



Weihnachten zu Hause - Staffel 3

Home for Christmas - S03 Trailer (English) HD

In der norwegischen Dramedy-Serie Weihnachten zu Hause kehrt Johanne (Ida Elise Broch) für die dritte Staffel in die Heimat zurück – und das ganz ohne Pläne für irgendwelche Liebesangelegenheiten. Sie will allen Herzschmerz erst einmal weit hinter sich lassen. Doch das ist natürlich leichter gesagt als getan. Staffel 3 läuft am 12. Dezember 2025 auf Netflix an.

Ist das Kuchen? Feiertage

Is It Cake? Holiday - S02 Trailer (English) HD

Möglichst realistische, zum Täuschen echt aussehende Kuchenkreationen mit Weihnachts-Thema: das bietet Ist das Kuchen? Feiertage in seiner inzwischen zweiten Staffel, die seit 25. November 2025 bei Netflix streambar ist.

Holiday Fun Playlist

Die Holiday Fun Playlist ist eine Sammlung alter und neuer beliebter Weihnachtsepisoden aus verschiedensten Animationsserien. Mit von der Partie sind unter anderem Hilda, Die Gangster Gang, die Schlümpfe, Captain Underpants und Johnny Test. Die Playlist ist seit dem 24. November 2025 auf Netflix verfügbar.

Wer darüber hinaus ein wenig Weihnachtsstimmung für sein Hintergrund-Ambiente braucht, hat dieses Jahr beim Netflix Fireplace neue, festliche Optionen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr es mit der Wednesday- und Stranger Things-Version etwas schauerlicher angehen, dämonisches Feuer im KPop Demon Hunters-Stil in die Wohnung holen oder für die Kleineren Einhornzauber à la Unicorn Academy verbreiten wollt.

