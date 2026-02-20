Alle reden über den neuen Channing Tatum-Film: Ist der Hype um das Thriller-Drama wirklich gerechtfertigt?

In Sundance sorgte das Thriller-Drama Josephine für Jubel. Nun wollen Channing Tatum und Gemma Chan damit die Berlinale erobern. Es ist ein extrem intensiver Trip in eine Kinderpsyche.

Es sei der erste Oscar-Film 2027, titelte Collider – dabei wurden die 2026er Oscars noch nicht einmal vergeben. Das war noch eine der zurückhaltenderen Reaktionen. Im Januar erschütterte das Thriller-Drama Josephine die Schneewehen beim renommierten Sundance Filmfestival in Utah. Es war der erste Hype-Film des Jahres, ausgestattet mit zwei Stars in den Hauptrollen – Magic Mike-Tänzer Channing Tatum und Eternals-Superheldin Gemma Chan – sowie einer schonungslosen Story.

Nun gibt es hierzulande Gelegenheit, die Aufregung unter die Lupe zu nehmen, denn Josephine schließt den Wettbewerb um den Goldenen Bären der Berlinale ab.

In Josephine wird ein Kind Zeuge eines furchtbaren Verbrechens

Die ersten Sekunden geben die Perspektive vor und die gehört der kleinen Josephine (Mason Reeves). Die 8-Jährige steht frühmorgens in der Garage, aber wir sehen erstmal nur ihren Papa (Tatum), der mit ihr eine Sportübung machen will. Sie soll zu ihm rennen, bevor sich das elektronische Garagentor vor ihr schließt und sie allein in der Dunkelheit zurückbleibt.

Josephine muss also Mut und Schnelligkeit beweisen, aber gleichzeitig schwebt über diesem harmlosen Spaß die Idee, dass auch dieses Mädchen bis zu einem gewissen Grad auf sich gestellt ist. Sie rennt also zu ihrem Dad. Die beiden machen sich auf zum Fußballtraining. Der Weg führt durch einen Wald, Josephine biegt links ab, Vater Damien rechts.

Josephine versteckt sich vor ihm – wieder so ein Spiel – und sieht, wie eine Joggerin in ein Toilettenhäuschen geht. Kurz darauf folgt ein Mann dieser Frau. Sie will wegrennen, aber er zwingt sie zu Boden. Josephine wird Zeugin einer Vergewaltigung. Sie ist zu jung, um zu verstehen, was auf der Lichtung passiert. Aber alt genug, um fortan vom Gesicht des Täters verfolgt zu werden.

Channing Tatum und Gemma Chan verzweifeln an der Angst ihrer Tochter

Wie dieser Täter (unheimlich nichtssagend von Philip Ettinger gespielt) später im Kinderzimmer des Mädchens platziert wird, ähnelt den Taktiken eines Horrorfilms. Plötzlich erscheint er im unscharfen Hintergrund wie eine Gruselpuppe aus der Conjuring-Reihe. Die Idee, das Trauma der kleinen Zeugin zu visualisieren, dürfte auch einen Teil des Hypes erklären.

Regisseurin Beth de Araújo (Soft & Quiet) setzt auf einen kalkulierten Trick, der das seriöse Drama immer dann ins Horror- und Thriller-Territorium verschiebt, wenn wir in die Psyche der Kleinen abtauchen. Wenn also der Vergewaltiger hinter dem Mädchen herläuft wie ein ungebetener Gast, rüttelt das selbst den verschlafensten Kritiker in Park City, oder eben Berlin, wach. Damit bebildert de Araújo zunächst recht effektiv die Verunsicherung von Josephine. Mit der langen Laufzeit von zwei Stunden wird die geisterhafte Präsenz des Täters jedoch derart überstrapaziert, dass sie zum geschmacklosen Gimmick verkommt.

Channing Tatum war selten so zerbrechlich wie in dem Thriller-Drama

Josephine überzeugt primär als Drama einer Familie, die von Angstzuständen heimgesucht wird. Die Zeugin soll nämlich vor Gericht aussagen. Das Mädchen soll Worte finden, um das Geschehene zu beschreiben, obwohl nicht einmal ihre Eltern sich auf das passende Vokabular für eine 8-Jährige einigen können. Was sie gesehen hat, zerrüttet die Grundfesten ihrer Familie.

Vater Damien verzweifelt an seinem Beschützerinstinkt. Der Tatenmensch strauchelt wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Seine Versprechen klingen hohl. Er versichert dem Mädchen, ihr könne so etwas nie zustoßen, doch die Realität sexueller Gewalt straft ihn Lügen. Wie Channing Tatum diese Ohnmacht unter den Fußballtrikots und Jogginghosen herauslockt, beeindruckt und berührt. In seinem naturalistischen Zusammenspiel mit Filmtochter Mason Reeves lässt uns Tatum seinen Status als Hollywood-Star vergessen.

Mehr von der Berlinale:

Josephine ist sehenswert, aber überkonstruiert

Andererseits lenken die glaubhaften Vater-Tochter-Szenen von einigen weniger gelungenen, hollywoodesken Schlenkern ab, die das Drama zum großen Themenfilm aufblasen. Darunter leidet vor allem Eternals-Star Gemma Chan, deren Figur wie eine Thesensammlung zur Rape Culture geschrieben wurde.

Der Hype ist also übertrieben, sehenswert bleibt Josephine durchaus – dank Channing Tatum und besonders wegen seiner kleinen Szenenpartnerin Mason Reeves. Sie holt das überkonstruierte Drehbuch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und der gehört nicht irgendwelchen Thesen, sondern der Innenwelt seiner trotzigen Titelheldin.

Ich habe Josephine im Rahmen der Berlinale 2026 gesehen, wo der Film im Wettbewerb läuft. Einen deutschen Kinostart hat er noch nicht.