Alle 20 MCU-Serien im Überblick und wo sie zu streamen sind

Das MCU umfasst von Jahr zu Jahr auch mehr Serien. Daher haben wir für euch alle bisherigen und kommenden Serien des Marvel Cinematic Universe in einer Übersicht zusammengefasst.

Nicht nur im Kino, sondern auch auf den heimischen Bildschirmen breitet sich das MCU, das Marvel Cinematic Universe, stetig aus. Während die Avengers, Guardians of the Galaxy und Co. auf der großen Leinwand fleißig das Universum vor bedrohlichen Kräften beschützen, erleben dank Disney+ in Zukunft weitere Marvel-Helden und -Anithelden aufregende Abenteuer im Heimkino.

Update Mai 2020: Dieser MCU-Serien-Überblick wurde um den aktuellen Stand der MCU-Serien für den Streamingdienst Disney+ erweitert.



Wie die Dutzenden von Leinwandabenteuern beginnt auch die Fülle an MCU-Serien, die seit 2013 stetig wächst, langsam unübersichtlich zu werden. Durch die Verteilung auf verschiedene Sender und Anbieter wird es zunehmend schwerer, den Überblick zu behalten.

Daher haben wir für euch eine handliche Übersicht zusammengestellt, die alle bisherigen und kommenden Serien, die offiziell als Teil des MCU-Kanon angesehen werden, zusammenfasst.

Welche Marvel-Serien habt ihr schon geschaut?