Alle Termine von Euphoria Staffel 3 im Überblick: Dann kommen Folge 3 und die restlichen Episoden mit Zendaya

Die neue Euphoria-Staffel ist angelaufen und die ersten beiden Folgen sind schon verfügbar. Hier erfahrt ihr, wann Episode 3 und der Rest von Season 3 erscheint.

Vier Jahre sind zwischen Euphoria Staffel 2 und 3 vergangen, doch jetzt ist die neue Season endlich angelaufen. Bis jetzt sind zwei Folgen erschienen, in denen die Handlung der Hit-Serie mit Zendaya, Sydney Sweeney & Co. einen Zeitsprung vorgenommen und völlig neue Wege eingeschlagen hat. Wir erklären euch kurz und knapp, wann Episode 3 und der Rest von Euphoria Staffel 3 in Deutschland erscheinen.

Euphoria Staffel 3-Episodenübersicht: Dann erscheinen Folge 3 und der Rest

Hierzulande sind die neuen Euphoria-Folgen wie gewohnt bei Sky bzw. WOW und auch dem neuen Streaming-Dienst HBO Max verfügbar. Aktuelle Episoden sind immer montags ab ca. 3 Uhr nachts verfügbar. Dadurch ergibt sich folgender Veröffentlichungsplan für die nächsten der insgesamt acht Folgen:

Folge 3 am 27. April



Folge 4 am 4. Mai

Folge 5 am 11. Mai



Folge 6 am 18. Mai



Folge 7 am 25. Mai



Folge 8 am 1. Juni



Nach dem Zeitsprung arbeitet Rue (Zendaya) jetzt als Drogendealerin in Mexiko, um ihre hohen Schulden bei ihrer Dealerin Laurie (Martha Kelly) zu begleichen. Daneben stehen Cassie (Sweeney) und Nate (Jacob Elordi) vor ihrer Hochzeit, während sich Lexi (Maude Apatow) und Maddie (Alexa Demie) in Hollywood durchschlagen.

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Wie geht es nach Euphoria Staffel 3 mit dem Zendaya-Hit weiter?

Auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt wurde, wird die aktuelle Season wohl das Ende von Euphoria markieren. Laut People verriet Zendaya diese Info, als sie Anfang April in der Drew Barrymore Show zu Gast war. Dabei sagte sie, dass sie davon ausgeht, dass Staffel 3 die Serie abschließt.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.