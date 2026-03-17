Alle 11 Teufelsfrüchte aus Netflix' One Piece-Serie erklärt: Eine seht ihr erst in Staffel 3 in Aktion

In den mittlerweile zwei Staffeln der One Piece-Adaption auf Netflix tummeln sich jede Menge Teufelsfrucht-Nutzer:innen. Wir erklären euch, wer sie sind und welche Kräfte sie haben.

1. Ruffy und die Gum-Gum-Frucht

Ruffy (Iñaki Godoy) ist der Anführer der Strohhutpiraten. Seit er von der Gum-Gum-Frucht gegessen hat, kann er seine Gliedmaßen nach Belieben dehnen und verlängern. So erreicht er etwa weit entlegene Stellen und teilt auch auf Distanz kräftige Faustschläge aus – etwa die berühmte Gum-Gum-Pistole.

2. Buggy und die Trenn-Trenn-Frucht

Piratenfiesling Buggy (Jeff Ward) ist einer der ersten Gegenspieler in der Netflix-Adaption. Er will Ruffys Bande den Garaus machen – und bedient sich dabei seinen Trenn-Trenn-Kräften: Er kann seine Gliedmaßen vom Körper trennen und beispielsweise seine Fäuste frei durch die Gegend schießen lassen. Das macht sie nicht nur zu gefährlichen Geschossen, sondern bewahrt Buggy auch vor Schnittverletzungen.

3. Nico Robin / Miss All Sunday und die Flora-Flora-Frucht

Miss All Sunday (Lera Abova), die sich später als Nico Robin Ruffys Bande anschließt, taucht gleich zu Beginn von One Piece Staffel 2 auf. Dort allerdings steht sie als Miss All Sunday noch in den Diensten der Baroque-Firma und nutzt dabei ihre Flora-Flora-Kräfte: An beliebigen Orten kann sie ihre Gliedmaßen neu "erblühen" lassen – sogar in den Körpern ihrer Gegner. Mit dem Überraschungsmoment auf ihrer Seite besiegt sie unter anderem eine gesamte Truppe an Marinesoldaten.

4. Smoker und die Rauch-Frucht

Marineoffizier Smoker (Callum Kerr) ist in der Lage, dank der Rauch-Frucht seinen Körper in Rauch zu verwandeln – damit bewegt er sich blitzschnell fort und kann Feinden wie Geschossen ausweichen, indem er sich sprichwörtlich in Luft auflöst.

5. Alvida und die Alabaster-Frucht

Alvida (Ilia Isorelýs Paulino) war als Antagonistin schon in Staffel 1 zu sehen, hat aber erst seit Staffel 2 Superkräfte: Sie hat von der Alabaster- oder Rutsch-Rutsch-Frucht gegessen, wodurch alles an ihrem Körper abgleitet. Dass diese Fähigkeit nicht nur Vorteile hat, sehen wir direkt in der ersten Folge von Staffel 2.

6. Mister 5 und die Bumm-Bumm-Frucht

Ebenfalls Teil der Attentäter-Organisation ist Mister 5 (Camrus Johnson), der meist als Duo mit Miss Valentine (Jazzara Jaslyn) arbeitet. Er kann jeden Teil seines Körpers in eine Bombe verwandeln – und setzt damit eine der ekligsten Waffen der Serie ein: Seine Popel schnippt er als Explosivgeschosse Richtung Gegner.

7. Miss Valentine und die Kilo-Kilo-Frucht

Miss Valentine nutzt als Baroque-Agentin ihr Gewicht, um den Gegner zu besiegen: Mit ihren Kilo-Kilo-Kräften kann sie das Gewicht ihres Körpers verändern. So schwebt sie mal federleicht über Hindernisse, um im nächsten Moment ihre Widersacher mit der Schwere eines LKWs zu zerquetschen.

8. Mister 3 und die Wachs-Wachs-Frucht

Baroque-Offizier Mister 3 (David Dastmalchian) ist vermutlich einer der verstörendsten Fieslinge der One Piece-Adaption: Mit seinen Kräften kann er Gegner teilweise oder gänzlich in Wachs einschließen, sie so festhalten oder sogar langsam ersticken lassen. Im Übrigen ist er in der Lage, lebensechte Kopien von sich selbst zu erstellen – eine Fähigkeit, dank der er sogar Ruffy verwirrt.

9. Wapol und die Munch- oder Mampf-Frucht

Wapol (Rob Colletti) ist der tyrannische Herrscher der Drumm-Insel. Kurzzeitig aus seiner Heimat vertrieben, kehrt er mit Teufelskräften zurück: Er kann nun Dinge – und sogar Menschen – essen und deren Eigenschaften annehmen. Er ist außerdem in der Lage, alles Aufgenommene zu verändern. Im Finale von One Piece Staffel 2 käut er etwa verschlungene Soldaten wieder, die sich durch den Prozess in ruchlose Monster verwandelt haben.

10. Chopper und die Mensch-Mensch-Frucht

Tony Tony Chopper (Originalstimme: Mikaela Hoover) ist ursprünglich ein Rentier, das sich versehentlich bei der Mensch-Mensch-Frucht bedient hat. Dadurch erhält es menschliche Vorzüge, läuft etwa auf zwei Beinen oder bedient sich des logischen Denkens. Gleichzeitig besitzt der niedliche Chopper noch weitere Superkräfte – und kann sich selbst etwa eine besonders furchteinflößende, muskulöse Form verleihen.

11. Mister 0 / Sir Crocodile und die Sand-Sand-Frucht

Mister 0 (Joe Manganiello) ist der Anführer der Baroque-Firma und hat wie alle seine wichtigsten Agenten von einer Teufelsfrucht genascht. Die Sand- oder Sand-Sand-Frucht verschafft ihm die Fähigkeit, seinen Körper in Sand zu verwandeln, Sand zu kontrollieren und anderen Lebewesen die Feuchtigkeit zu entziehen. In Aktion gesehen hat das Netflix-Publikum ihn allerdings noch nicht: Erst ganz am Ende der 2. Staffel bekommen wir Mister 0, der auch als Sir Crocodile bekannt ist, überhaupt zu Gesicht.

Es gibt tatsächlich nur wenige Offiziersagenten der Baroque-Firma, die keine Teufelsfrüchte besitzen: Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso) etwa bedient sich einer speziellen Maltechnik, um die Emotionen ihrer Feinde zu beeinflussen. Eine Teufelsfrucht hat sie aber nicht gegessen. Auch Mister 9 (Daniel Lasker) verlässt sich ganz auf natürliche Kraft und Akrobatik im Kampf.



Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.