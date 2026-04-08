Alle Tode in The Boys Staffel 5: Diese 7 Figuren starben schon bis Folge 3 des Amazon-Finales

The Boys steuert bei Amazon Prime auf das Finale zu, in dem keine Figur mehr sicher ist. Hier findet ihr eine Übersicht aller Charaktere, die in Staffel 5 gestorben sind.

Die 5. Staffel von Amazons Superhelden-Satire The Boys, die seit dem 8. April wöchentlich bei Prime Video läuft, bringt den Konflikt zwischen Homelander und Butcher zu einem epischen Abschluss. Mit dem Serienfinale am Horizont schreckt die Serie jetzt nicht mehr davor zurück, Charaktere links und rechts ins Jenseits zu befördern. Schon der Seasonauftakt machte deutlich: Selbst Hauptfiguren sind nicht mehr sicher!

Damit ihr inmitten des Superhelden-Gemetzels der finalen acht Episoden nicht den Überblick verliert, fassen wir für euch chronologisch zusammen, welche Charaktere wann und wie umgekommen sind. Daher gilt: Ab hier folgen deftige Spoiler für die jeweiligen Episoden.

Nach den ersten drei Folgen hat Staffel 5 bereits sieben Opfer gefordert – und es werden garantiert noch einige hinzukommen. Deshalb werden wir diese Übersicht in den kommenden Wochen bis zum Finale am 20. Mai nach jeder neuen Episode um neue Tode ergänzen.

Alle Tode in The Boys Staffel 5 - Folge 1: Vierzig Zentimeter pures Dynamit

In der 1. Folge der letzten Staffel stürmen Billy Butcher, Annie und Kimiko eines der unzähligen Freiheitscamps von Homelanders Regime, um Frenchie, Hughie und M.M. zu befreien. Allerdings hat Homelander sie bereits erwartet und es kommt zum ersten großen Kampf des Finales, bei dem es beinahe Hughie an den Kragen geht. Doch A-Train eilt in letzter Sekunde zur Rettung – mit fatalen Konsequenzen. Diese drei Charaktere haben Folge 1 nicht überlebt:

A-Train (Jessie T. Usher) ist die erste Hauptfigur der ersten Stunde, die in Staffel 5 ums Leben kommt. Homelander persönlich bricht ihm das Genick.

(Jessie T. Usher) ist die erste Hauptfigur der ersten Stunde, die in Staffel 5 ums Leben kommt. Homelander persönlich bricht ihm das Genick. Love Sausage (Derek Johns), der Supe mit dem Riesenpenis. Seine ewige Fehde mit M.M. findet ihr bitteres Ende, als das Boys-Mitglied seinen Feind mit dessen eigenem Superschwanz erdrosselt.

(Derek Johns), der Supe mit dem Riesenpenis. Seine ewige Fehde mit M.M. findet ihr bitteres Ende, als das Boys-Mitglied seinen Feind mit dessen eigenem Superschwanz erdrosselt. Sam Butcher (John Noble), der Vater von Billy Butcher. Wird von seinem eigenen Sohn offscreen getötet.

Alle Tode in The Boys Staffel 5 - Folge 2: Rock Hard

In der 2. Folge steht für das Team der Boys mal wieder eine gemeinsame Mission an. Um die Wirksamkeit des Virus zu testen, statten sie dem Superhelden-Team Teenage Kix einen Besuch ab. Gleich zwei (in dieser Folge neu vorgestellte) Charaktere bekommen die tödlichen Konsequenzen des Supes-Virus am eigenen Leib zu spüren:

Jetstreak (Dylan Colton), ein junger Super-Influencer. Kommt durch das Virus qualvoll ums Leben.

(Dylan Colton), ein junger Super-Influencer. Kommt durch das Virus qualvoll ums Leben. Rock Hard, ein lebendiger Koloss aus Gestein und Lava. Verendet direkt nach Infektion mit dem Virus.

Alle Tode in The Boys Staffel 5 - Folge 3: Der Weg zur Unsterblichkeit

In der 3. Episode kommt es zu einer tödlichen Konfrontation zwischen Supes und Mitgliedern der Boys in Stan Edgars Bunker. Es starben zwei Nebenfiguren:



Maverick , der unsichtbare Sohn von Translucent, trat erstmals in Staffel 2 auf und nahm anschließend eine Nebenrolle im Spin-off Gen V ein. Während des Angriffs wird er aus Versehen von Cindy zum Platzen gebracht, als diese eigentlich Hughie ausschalten will

, der unsichtbare Sohn von Translucent, trat erstmals in Staffel 2 auf und nahm anschließend eine Nebenrolle im Spin-off Gen V ein. Während des Angriffs wird er aus Versehen von Cindy zum Platzen gebracht, als diese eigentlich Hughie ausschalten will Cindy (Ess Hödlmoser) ist eine Supe mit telekinetischen Kräften, die ab Staffel 2 in The Boys zu sehen war. Bei ihrem Angriff auf Hughie stirbt sie, als Annie ihr das Genick bricht.

Weitere Tode der 5. Staffel werden wir an dieser Stelle in den kommenden Wochen ergänzen. Wenn ihr nach spannenden Serientipps für die Wartezeit auf die nächste Folge sucht, hört gerne in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.