Allein die Poster sind zu heftig und wurden verbannt: Diese Horror-Neuauflage will ihrer Skandalreihe schon jetzt alle Ehre machen

Im Herbst dieses Jahres kommt eine Neuauflage der legendären Horror-Skandalfilmreihe Faces of Death auf uns zu. Schon der Trailer und sogar die Poster sorgten im Vorfeld für Aufsehen.

Die Gesichter des Todes-Reihe machte sich seit Ende der 70er einen Namen mit Horror-Videos, die die Grenze zwischen gestelltem und echtem Grauen verwischen. Damals brüstete man sich sogar mit dem dem fragwürdigen Ritterschlag "Verboten in 46 Ländern!" und auch die für dieses Jahr geplante Neuauflage Faces of Death von Regisseur Daniel Goldhaber (How to Blow Up a Pipeline) arbeitet schon fleißig an einem Skandälchen.

Horror-Poster zum neuen Faces of Death werden aus Kinos verbannt

Nachdem schon eine Version des Horror-Trailers auf YouTube gesperrt worden sein soll, gab es jetzt auch wegen der Filmposter einer Absage von offizieller Stelle. Laut Discussing Film habe die The Motion Picture Association (MPA) die Faces of Death-Poster aus den Kinos verbannt, nachdem man sie als "zu intensiv" und "verstörend" für eine öffentliche Ausstellung in Lichtspielhäusern eingestuft hat. Gute Meta-Publicity ist das allemal.

Hier die besagten Postermotive, die mit einer Social-Media-Content-Warnung als Gimmick arbeiten:

Im Faces of Death, das am 4. Oktober mit Barbie Ferreira und Charlie xcx im Cast in die US-Kinos kommt, prüft die Moderatorin einer Videoplattform eine Reihe gewaltsamer Videos. Eine Gruppe an Content-Schöpfer:innen scheint die Tode aus der notorischen Filmreihe nachzustellen. Wie immer steht die Frage im Raum: Echt oder fake?

