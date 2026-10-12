Allein Teil 2 spielte 10 Milliarden (!) ein: Gigantische Actionreihe kehrt in 3 Tagen ins Kino zurück

Ein extrem erfolgreiches Action-Franchise feiert in wenigen Tagen ein weiteres Leinwandabenteuer. Vor der Kamera treten viele große Stars gegeneinander in Faustkämpfen an.

Schlägereien sind sehr beliebt. Was für manchen Schulhof gilt, ist ebenso wahr für die Street Fighter-Reihe: Das Fighting Game-Franchise, das seit 1987 auf diversen Plattformen Erfolge feiert, spielte über die Jahre viele Milliarden US-Dollar ein und sorgte für zwei Filmadaptionen im Kino. Eine dritte kommt in drei Tagen mit Street Fighter auf die Leinwand.

Milliardenschwere Street Fighter-Action kehrt ins Kino zurück: Diese Figuren kommen vor

Der neue Street Fighter-Film spielt im Jahr 1993. Die einstigen Kameraden Ryu (Andrew Koji) und Ken (Noah Centineo) trennt ein tiefer Graben, doch nun laufen sie sich bei einer neuen Gelegenheit des Kräftemessens über den Weg: Die mysteriöse Chun-Li (Callina Liang) hat beide zum World Warriors Tournament eingeladen.

Doch hinter dem sportlichen Wettkampf stecken finstere Machenschaften – und bald schon müssen die beiden ehemaligen Freunde nicht nur knallharte mörderische Herausforderungen überstehen, sondern auch ihre eigene Beziehung überdenken.

Schaut hier den Trailer zu Street Fighter:

Street Fighter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Regisseur Kitao Sakurai, der sich als Comedy-Experte insbesondere mit The Eric Andre Show und Bad Trip einen Namen gemacht hat, konnte für Street Fighter von einem großen Reigen an Figuren und Stars zehren: Zu ihnen zählen neben den oben genannten unter anderem Blanka (Jason Momoa), Bison (David Dastmalchian), Balrog (Curtis '50 Cent' Jackson), Akuma (Joe 'Roman Reigns' Anoa'i) oder Ma Dong-seok (Eternals).

Die Studios Capcom, Legendary und Paramount Pictures versprechen sich vom Star-Aufgebot und der Beliebtheit des Franchise eine erfolgreiche Videospiel-Adaption nach Beispielen wie Der Super Mario Galaxy Film. Der Gedanke ist nicht ganz unberechtigt: Das Gaming-Franchise ist extrem beliebt, allein der revolutionäre zweite Teil spielte laut International Video Game Hall of Fame bereits 10 Milliarden US-Dollar (!) ein – und er erschien 1991.

Auf der Leinwand war der Reihe dagegen nicht immer Erfolg beschieden: Der erste Streetfighter - Die entscheidende Schlacht von 1994 mit Jean-Claude Van Damme war zwar ein großer Hit, die zweite Adaption Street Fighter: The Legend of Chun-Li von 2009 dagegen ein massiver Flop.

Slashfilm zufolge rechnen Expert:innen mit 25 bis 35 Millionen Einspielergebnis am Startwochenende in den USA – ein bescheidener Ertrag gegenüber einem laut Artikel vergleichsweise hohen Produktionsbudget.

Wann erscheint Street Fighter im Kino?

Wie sich Street Fighter tatsächlich schlägt, werden wir in Kürze sehen: Am 15. Oktober 2026 erscheint der Actionfilm in den deutschen Kinos.