Alles neu bei The Rookie: Erster Trailer zu Staffel 8 zeigt riesige Änderung und den Starttermin

Für Fans der Serie The Rookie hat das Warten auf Staffel 8 bald ein Ende. Der erste Trailer kündigt jetzt einen völlig neuen Schauplatz für die Polizeiserie mit Nathan Fillion an.

Nach sieben Staffeln ist bei der heiteren Krimiserie The Rookie immer noch kein Ende in Sicht, da jetzt ein erster Trailer zur 8. Staffel erschienen ist. Wieder mal wird Nathan Fillion (Castle, Superman) in die Rolle des charmanten Polizisten John Nolan schlüpfen. Doch die neue Vorschau kündigt auch eine große Änderung an, die es in den bisherigen sieben Staffeln noch nicht gegeben hat.

The Rookie-Cop John Nolan und das LAPD verlassen in Staffel 8 zum ersten Mal die Staaten

Gleich in der ersten Folge der 8. Staffel wird Nolan mitsamt dem LAPD seinen ersten Einsatz in Europa haben. Genauer genommen verschlägt es ihn nach Prag. Der Trailer gewährt bereits einen ersten Einblick in diese erste Folge, die auch vor Ort gedreht wurde. Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den neuen Trailer werfen:

The Rookie - S8 Teaser Trailer (English) HD

Der Kulissenwechsel stellt ein absolutes Novum in der Serie dar, die bislang ausschließlich in Los Angeles gespielt hat. Fans können sich jedoch beruhigen, da im Verlauf der neuen Season auch die offenen Handlungsstränge in Los Angeles weitererzählt werden. Neben Nathan Fillion werden unter anderem Jenna Dewan, Eric Winter und Melissa O'Neil in ihren Rollen zurückkehren. Eric Winter hatte Fans zuletzt mit einem TikTok von den Dreharbeiten einen riesigen Schrecken eingejagt.

Wann und wo kann man The Rookie Staffel 8 sehen?

In den USA wird der Sender ABC die erste Episode der neuen Staffel am 6. Januar 2026 ausstrahlen. Hierzulande war die Serie bislang immer zuerst bei WOW und Sky im Abo zu sehen. Ein deutsches Datum steht noch nicht fest, bei Staffel 7 dauerte es aber nur einige Tage, bis die Serie nach der US-Ausstrahlung auf dem Streaming-Dienst in der Originalsprache verfügbar war. Die deutsche Synchronfassung folgte zuletzt nur zwei Wochen später.