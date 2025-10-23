Alles zu The Witcher Staffel 5: Das große Finale wird dem nervigsten Netflix-Trend entkommen

Nachdem The Witcher für Staffel 4 Henry Cavill mit Liam Hemsworth ersetzt hat, endet die Netflix-Serie mit Staffel 5. Hier bekommt ihr alle Infos zu Start, Cast und Handlung der Fantasy-Fortsetzung mit Geralt, Ciri und Yennefer.

Nach dem Ausstieg von Henry Cavill hat sich Liam Hemsworth in der 4. Staffel von The Witcher als würdiger Ersatz präsentiert, der seinen Hexer Geralt mit vertrauten und neuen Charakterzügen auflädt. Die Feuertaufe ist überstanden, doch nach den acht neuen Folgen ist die Geschichte der Fantasy-Serie noch nicht zu Ende: Staffel 5 wird das große Finale bei Netflix.

Ihr fragt euch jetzt, wie es für Geralt, Yennefer und Ciri weitergeht? Dann findet ihr hier alle wichtigen Informationen dazu, was die Vorlage zur Handlung der nächsten Folgen verrät und wann Staffel 5 auf Netflix startet. Dieser Artikel wird regelmäßig um neueste Entwicklungen ergänzt und aktualisiert.



Start bei Netflix: Wann kommt The Witcher Staffel 5?

Eine erneute Wartezeit von zwei Jahren müssen Fans nicht mehr fürchten. Denn die 5. Staffel ist bereits im Kasten. Die Dreharbeiten starteten im März 2025 und wurden Ende September 2025 abgeschlossen. Das große Fantasy-Finale wird erneut acht Folgen umfassen.

Aktuell gibt es noch keinen offiziellen Release-Termin für die Fortsetzung, ein Start im kommenden Jahr ist aber so gut wie sicher. Mit Blick auf die Zeitspanne zwischen Drehschluss und Veröffentlichung der aktuellen Season rechnen wir damit, dass The Witcher Staffel 5 im September oder Oktober 2026 bei Netflix aufschlägt.

Mit der raschen Rückkehr umgeht The Witcher eines der nervigsten Probleme von Streaming-Serien und besonders Blockbuster-Serien von Netflix, die oftmals Wartezeiten von mehreren Jahren zur Regel machten.

Vorlage: Auf welchem Roman basiert The Witcher Staffel 5?

Als Vorlage der Netflix-Serie dient die Roman-Welt von Andrzej Sapkowskis Hexer-Saga. Nachdem Staffel 1 mehrere Kurzgeschichten aus den Sammelbänden Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung verfilmte, widmet sich die Serie seit Staffel 2 den Romanen der Pentalogie-Hauptreihe:



Das Erbe der Elfen (Vorlage für Staffel 2)

Die Zeit der Verachtung (Vorlage für Staffel 3)

Feuertaufe (Vorlage für Staffel 4)

Der Schwalbenturm

Die Dame vom See

In der 4. Staffel wurden der dritte Band mit dem Titel Feuertaufe als auch bereits Teile aus dem Folgeroman adaptiert. Da Staffel 5 die letzte der Fantasy-Serie sein wird, werden darin die Ereignisse aus den beiden verbleibenden Büchern Der Schwalbenturm und Die Dame vom See verarbeitet. Mit Blick auf den Umfang der ausstehenden Ereignisse ist das ein ambitioniertes Vorhaben.

Handlung: Wie geht es in The Witcher Staffel 5 auf Netflix weiter?

Achtung, Spoiler: Am Ende der 4. Staffel sind die Wege der Hexer-Familie weiterhin getrennt. Während sich Yennefer (Anya Chalotra) auf die Suche nach Vilgefortz und dessen geheimen Unterschlupf Schloss Stygga begibt, muss Ciri (Freya Allan) am Rande des Kaiserreichs Nilfgaard eine schreckliche Niederlage einstecken. Geralts Suche nach Ciri wird unterdessen von der Schlacht am Jaruga unterbrochen, nach der er von der Königin von Rivian und Lyrien zum Ritter geschlagen wird und offiziell den Namen von Riva erhält. Aber was erwartet die Charaktere als Nächstes?

Mit Blick auf die Vorlage werden vor allem Ciris Erlebnisse eine prominentere Rolle in der Geschichte von Staffel 5 einnehmen. Nachdem sie von Leo Bonhart gefangen genommen wird, muss sich die junge Prinzessin in einer Kampfarena beweisen. Als sie dem Kopfgeldjäger doch noch entwischt, beginnt eine abenteuerliche Flucht, die Ciri quer durch Zeit und Raum schicken wird.

Geralt und seine Hanse werden ihre Suche nach Ciri in Staffel 5 wieder aufnehmen. Während zahlreiche Feinde ihnen nach dem Leben trachten, wird die Gruppe noch um ein weiteres Mitglied verstärkt wird, das bereits von Geschichtenerzählerin Nimue kurz erwähnt wurde: die junge Räuberin Angoulême.

Da Yennefer die Staffel 4-Vorlage Feuertaufe weitestgehend aussetzt, wurde ihre Geschichte in der Serienadaption stark verändert und erweitert. Ein Portal zu Vilgefortz' vermeintlichem Versteck ließ sie zuletzt im stürmischen Meer stranden. Wir können damit rechnen, dass Staffel 5 Yennefer auf die Insel Skellige führen wird, wo sie einen Plan schmieden wird, um den mysteriösen Strudel betreten zu können.

Worauf die Geschichte der Hexer-Familie am Ende hinausläuft, wollen wir euch an dieser Stelle natürlich nicht spoilern. Das Schloss Stygga wird aber ein zentraler Schauplatz, an dem zahlreiche Handlungsfäden zusammengeführt werden. Fans können sich neben aufregenden Endkämpfen auch noch auf eine gewaltige Schlacht freuen, die den Nilfgaard-Krieg entscheiden wird.

Die Besetzung von The Witcher Staffel 5 bei Netflix

Das zentrale Figuren-Trio von The Witcher ist selbstverständlich auch in Staffel 5 wieder dabei, ebenso wie zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus dem riesigen The Witcher-Cast. Die wichtigsten Rückkehrer:innen in der 5. Staffel sind:

Die Mitglieder von Geralts Hanse:

Die Mitglieder der Loge der Zauberinnen:

Weitere wichtige Charaktere, die in Staffel 5 wieder dabei sind:

Neben zahlreichen bereits vorgestellten Charakteren wird Staffel 5 auch ein paar neue Figuren ins Spiel bringen. Prominentester Neuzugang aus den Büchern ist dabei Hanse-Mitglied Angoulême, deren Besetzung aktuell noch nicht bekannt ist.

