Als der Schöpfer der The Walking Dead-Serie gefeuert wurde, ging dieser Star ebenfalls: Sie hatten zuvor bereits 5 Filme gemeinsam gedreht

Für die Darsteller:innen in The Walking Dead gehörten Serientode gewissermaßen zum Jobprofil. Ein Star der ersten Stunde bat sogar darum, seine Figur sterben zu lassen – aus solidarischen Gründen.

Als Fan von The Walking Dead war ein dickes Fell von Vorteil, denn hatte man bestimmte Charaktere ins Herz geschlossen, konnten sie in der nächsten Episode plötzlich schon durch Zombiebiss oder Menschenhand das Zeitliche segnen. So erging es schließlich auch einem Fanliebling aus den Anfangstagen der Serie.

Die Rede ist von Dale Horvath, der bereits ab der Pilotfolge mit seiner besonnenen und moralischen Art zu den größten Sympathieträgern innerhalb des The Walking Dead-Figurenensembles zählte. Umso schockierender wirkte da dessen früher Tod in Staffel 2 auf die Zuschauerschaft der Zombie-Apokalypse. Dass es überhaupt dazu kam, war jedoch ein expliziter Wunsch von Dale-Darsteller Jeffrey DeMunn. Dahinter steckte allerdings ein wütender Akt der Loyalität.

Nach Showrunner-Rausschmiss: The Walking Dead-Star Jeffrey DeMunn verließ die Serie freiwillig

Der Auslöser für DeMunns Serien-Exit war die plötzliche Entlassung von Frank Darabont, dem Schöpfer und ersten Showrunner der Serie, nach dem Ende von Staffel 1. Der Kreativkopf geriet mit dem produzierenden Sender AMC aneinander, was später einen langwierigen Rechtsstreit nach sich zog.

Da DeMunn ein enger Freund Darabonts ist, mit dem er zuvor schon häufiger zusammenarbeitete, wollte der Schauspieler nach dessen Kündigung ebenfalls kein Teil mehr von The Walking Dead sein. 2018 erzählte er Cleveland.com von seinen damaligen Gefühlen:

Dales Tod war meine Entscheidung. Ich war wütend darüber, wie Frank aus der Serie gedrängt wurde. Eine Woche lang konnte ich kaum richtig atmen. Und dann wurde mir klar: Oh, ich kann ja aussteigen. Also rief ich [die Macher:innen] an und sagte: 'Es ist eine Zombie-Serie. Tötet mich. Ich will das nicht mehr machen.' Das war eine riesige Erleichterung für mich.



Die Verantwortlichen folgten seinem Wunsch, weshalb Dale in Folge 11 von Staffel 2 von einem Zombie getötet wurde.

Hier könnt ihr euch die verhängnisvolle Sterbeszene noch einmal ansehen:

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Damit war DeMunns Zeit bei The Walking Dead nach nur 16 Episodenauftritten beendet. Für Fans der Comic-Vorlage ein echter Schock, da Dale darin deutlich länger am Leben ist und in späteren Ereignissen der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielt, bevor er stirbt.

Jeffrey DeMunn und Frank Darabont waren schon vor The Walking Dead ein eingespieltes Team

So bedauernswert das Serien-Aus von DeMunn auch heute noch ist, kommt man nicht umhin, seiner Entscheidung gewissen Respekt zu zollen. Schließlich verzichtete der Schauspieler auf ein sicherlich lukratives Engagement, um Solidarität zu seinem Freund zu demonstrieren.

Darabont und DeMunn arbeiteten bei insgesamt fünf Filmen zusammen: So besetzte der Regisseur seinen Kumpel in seinen Werken Die Verurteilten, The Green Mile, The Majestic und Der Nebel. Erstmals trafen sich ihre beruflichen Wege aber bereits beim 1988er Sci-Fi-Horror Der Blob, für den Darabont das Drehbuch schrieb.

Für DeMunn ging die Karriere aber auch ohne The Walking Dead und Darabont weiter: Unter anderem gehörte er von 2016 bis 2023 zum Stamm-Cast der ebenfalls gefeierten Serie Billions.