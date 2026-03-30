George Lucas hat diese Star Wars-Pläne nie umgesetzt: In wenigen Tagen sind sie jetzt doch in einer neuen Serie zu sehen

Eine neue Star Wars-Serie wird alte Pläne von Franchise-Erfinder George Lucas aufgreifen. Das Abenteuer eines finsteren Bösewichts erscheint in Kürze bei Disney+.

Jeder liebt Bad Boys, und Star Wars-Fans sind keine Ausnahme. Grund genug, um mit Star Wars: Maul - Shadow Lord einem der ikonischsten Fieslinge seit Darth Vader seinen eigenen Auftritt zu verschaffen. Die bald erscheinende Disney+-Serie soll Pläne verwirklichen, die George Lucas bereits vor vielen Jahren hatte.

Was hatte Star Wars-Macher George Lucas mit Episode 1-Ikone Darth Maul vor?

Wie der oberste Star Wars-Chef Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars) kürzlich gegenüber StarWars.com enthüllte, wird Maul – Shadow Lord einige ältere Ideen Lucas' aufgreifen:

George und ich haben uns über einige Jahre hinweg viel über Maul unterhalten – und was [George Lucas'] Pläne für ihn waren. Ich finde, [Maul – Shadow Lord] war eine Art, diese [Pläne] zu ehren und einige ans Licht zu bringen.

Welche Pläne er damit meint oder was sie beinhalten, erklärt Filoni nicht. Vielen Star Wars-Fans wird aber bewusst sein, wovon er spricht. Schon vor sechs Jahren wurde durch ein Buch bekannt, dass Lucas Maul eigentlich als Bösewicht seiner Sequel-Trilogie vorgesehen hatte. Auf mechanischen Beinen sollte er dort die Herrschaft über die Unterwelt nach dem Ende des Imperiums an sich reißen.

Schaut hier den Trailer zu Star Wars: Maul – Shadow Lord

Star Wars: Maul - Shadow Lord - S01 Trailer (Deutsch) HD

Daraus wurde bekanntlich nichts – Lucas verkaufte 2012 seine Firma Lucasfilm inklusive der Star Wars-Rechte an Disney. Maul blieb Fans dank der Serie Star Wars: The Clone Wars aber noch bis ins Jahr 2020 erhalten. Und verlor dabei kein bisschen an Beliebtheit.

Comic Book zufolge könnte es sich aber auch um andere Ideen handeln: Vor mehr als 20 Jahren wollte George Lucas mit einer Serie namens Star Wars: Underworld die Verbrecherwelten seines Universums zum Thema machen. Sie sollte zwischen den Geschehnissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und Krieg der Sterne spielen. Die Pläne scheiterten an einem damals unfassbaren Preis von mindestens 40 Millionen Dollar pro Episode.

Wann kommt Star Wars: Maul – Shadow Lord zu Disney+?

Star Wars: Maul – Shadow Lord startet am 6. April bei Disney+. Wöchentlich werden zwei Folgen erscheinen, bis am 4. Mai das Finale mit Episode 9 und 10 kommt.