Altersbeschränkung für Scary Movie 6 bekannt: Das gab es seit 25 Jahren nicht mehr

Mit Scary Movie 6 kommt die beliebte Horrorparodie-Reihe nächste Woche wieder ins Kino. Für die USA existiert schon eine Altersfreigabe, die das Franchise zurück zu seinen Ursprüngen führt.

In den vergangenen 13 Jahren seit dem Kinostart von Scary Movie 5 hat sich im Horrorgenre so einiges getan. Gerade bei einem jüngeren Publikum ist das Genre so beliebt und erfolgreich wie noch nie, was eine Rückkehr der Parodie-Reihe Scary Movie mehr als rechtfertigt. Der erste Trailer für den sechsten Teil gewährte bereits einen Einblick in den altbekannten Humor und die zahlreichen Anspielungen auf aktuelle Horrorfilme. In den USA wurde jetzt die Altersfreigabe des Films bekannt gegeben, die viele Fans aufhorchen lassen wird.

Die Altersbeschränkung von Scary Movie 6 wird Fans der ersten Teile freuen

Wie CBR berichtet, hat Scary Movie 6 in den USA bereits das R-Rating bekommen, was in Deutschland etwa unserer FSK 16-Freigabe entsprechen würde. Damit hat der sechste Eintrag der Reihe nach 25 Jahren wieder eine solche Beschränkung, da ab dem dritten Teil alle Filme mit einer PG-13-Freigabe (hierzulande FSK 12) eingestuft wurden. Eine offizielle Freigabe der FSK gibt es noch nicht.

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Für den sechsten Teil kehrt mit Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans und Dave Sheridan ein großer Teil des Original-Casts wieder zurück. Im Marketing wurde bereits angekündigt, dass dem Humor keine Grenzen gesetzt werden. Der erste Trailer offenbarte Parodien aktueller Horror-Hits wie Blood & Sinners, Weapons - Die Stunde des Verschwindens oder The Substance.

Wann und wo startet Scary Movie 6?

Fans der Reihe müssen sich jetzt nicht mehr lange gedulden, denn bereits nächste Woche, am 4. Juni 2026, startet der Film endlich in den deutschen Kinos.

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