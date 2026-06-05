Altersfreigabe und offizielle Laufzeit für Christopher Nolans Die Odyssee enthüllt: Er ist der wahrscheinlich teuerste Film seiner Art

Christopher Nolans Sagenepos Die Odyssee sicherte sich gleich mehrere Superlative. Nun ist auch noch die Altersfreigabe für das Budget komplett außergewöhnlich.

Wenn der Regisseur von Inception und Oppenheimer sich an Homers klassische Sagenerzählung macht, erwartet uns etwas Außergewöhnliches. Das war nicht nur von Anfang an klar, das bezeugen mittlerweile auch die Trailer zu Christopher Nolans epischem Abenteuerfilm Die Odyssee. Einen Monat vor dem Filmstart kommen jetzt aber noch weitere faszinierende Infos hinzu.

Denn, was die Altersfreigabe für sein Budget betrifft, schreibt Die Odyssee schon jetzt Filmgeschichte.

Christopher Nolans Odyssee ist wohl der teuerste Ab-18-Film aller Zeiten

In einer der überraschendsten Filmnachrichten der Woche, hat Nolans kommendes Werk sich laut Variety ein R-Rating von der Motion Picture Association (MPA) verdient. Das bedeutet nicht nur, dass es blutiger und ruppiger vor sich gehen wird in der Sagenverfilmung um Odysseus (Matt Damon), sondern vor allem, dass es sich beim Blockbuster-Budget von etwa 250 Millionen US-Dollar um den teuersten Streifen seiner hohen Altersfreigabe handelt.

Exorbitant kostspielige Titel mit R-Rating sind logischerweise eher selten, da Studios bei hohem Budget darauf bedacht sind, ein möglichst großes Publikum im Kino begrüßen zu können. Die Odyssee sticht damit sogar vergangene Ausnahmefilme wie Joker 2: Folie à Deux und Deadpool & Wolverine aus. Ein großer Vertrauensvorschuss für Nolans zweiten Universal-Film.

Das R-Rating übersetzt sich in Deutschland meist in eine FSK ab 18 oder ab 16. Joker 1 und 2 sowie Deadpool & Wolverine haben hierzulande jeweils eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten. Wir gehen demnach davon aus, dass auch Die Odyssee eine FSK ab 16 erhalten wird, das bleibt aktuell jedoch noch abzuwarten.

Die Odyssee ist Nolans zweitlängster Film überhaupt

Was das Format angeht, war Nolans Odyssee schon längst eine Ausnahmeproduktion, denn wie wir längst wissen, ist es der erste Spielfilm, der komplett mit IMAX-Kameras gedreht wurde. Und auch, was die exorbitante Laufzeit angeht, muss sich die komplexe Produktion nicht verstecken, denn laut Collider wird das Abenteuer aus dem alten Griechenland sage und schreibe 172 Minuten lang sein, also 2 Stunden 52 Minuten. Damit es die Sandalensage nur acht Minuten kürzer als das sitzfleischstrapazierende Historienepos Oppenheimer und Nolans zweitlängster Film.

Kein Wunder, dass der 91 Tage andauernde Dreh eine absolute Tortur für die Stars gewesen ist, die selten so erschöpft gewesen sind. Weitere Rollen haben unter anderem Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) als Telemachos, Anne Hathaway (The Dark Knight Rises) als Penelope, Robert Pattinson (Tenet) als Antinoos, Zendaya (Challengers) als Göttin Athene und Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) als Kalypso.

Weitere Infos zu Nolans Ausnahmefilm findet ihr in unserem ausführlichen Alleswisser-Artikel.

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Nur noch wenige Wochen bis zum Filmstart von Die Odyssee

Der deutsche Filmstart ist nur noch knapp sechs Wochen von uns entfernt und ist für den 16. Juli 2026 eingeplant. Dann wird Odysseus auf der Kinoleinwand auf seine große Reise geschickt, auf der er dem Zyklopen, Sirenen und vielen weiteren Gefahren begegnet.