"Am Ende habe ich alles selbst gemacht": 24 Jahre lang hielt sich Jason Statham bei seinen Actionfilmen an eine Regel – und heute bereut er es

Jason Statham hat über die letzten Jahrzehnte eine ganz bestimmte Art von Actionfilm geprägt, für die er körperlich selbst mitverantwortlich ist. Mittlerweile denkt er aber anders darüber.

Wer sich heutzutage einen Actionfilm mit Jason Statham anschaut, weiß vermutlich schon davor ziemlich genau, was er bekommt. Grund dafür ist eine Art Formel, die der Star über die Jahre immer weiter perfektioniert hat. Ein Teil davon sind die waghalsigen Stunts, die Stathams Markenzeichen geworden sind – und ihn schon häufiger in große Gefahr gebracht haben. Mittlerweile kann er sich kaum noch davon lösen, obwohl er genau das manchmal am liebsten tun würde.

Jason Statham ist mit seiner eigenen Action- und Stunt-Arbeit verschmolzen

Den vielleicht wichtigsten Durchbruch in Stathams Laufbahn markiert The Transporter von 2002, der den Briten schlagartig zur neuen Action-Ikone machte. Das lag auch daran, dass der Schauspieler seine Stunts von Anfang an selbst übernehmen und durchführen wollte. Ein Ansatz, den er danach weiterverfolgte und zu seiner Arbeitspraxis machte, die von jedem anderen Regisseur am Set mit ihm praktisch vorausgesetzt wurde.

Im Interview mit Metro von 2012 gestand Statham, dass ihm dieses Markenzeichen in der Zwischenzeit eher zur Last fiel:

Ich habe Transporter mit Luc Besson gedreht und dabei so ziemlich alles selbst gemacht. Von da an war es ein schmaler Grat, Dinge zu ändern – bis ich es nicht mehr konnte.

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Ich habe einen kleinen Sprung in Transporter 2 gemacht. Ich bin vom Ende eines Jet Skis auf einen Bus gesprungen. Das war kein sicherer Stunt. Ich hätte es nicht tun sollen, es gab kein Sicherheitskabel, aber ich habe es einfach gemacht. Wenn ich das Ende des Busses verfehlt hätte, wäre ich mit 30 Meilen pro Stunde mit dem Gesicht auf den Beton geknallt.

Fans lieben Statham für genau diese Art von Action, die der Star meistens inmitten einer unkomplizierten, schnörkellosen Story entfesselt. Die oft waghalsigen Stunts und AktionenSo verriet er im oben verlinkten Interview zum Beispiel auch den Stunt, den er bis heute bereuen würde. Es geht um eine Sequenz im Transporter-Sequel Transporter – The Mission

Fast fatal verlief außerdem Stathams Dreh zum Action-Allstars-Vehikel The Expendables 3 von 2014. Hier landete der Schauspieler am Steuer eines Trucks mitten im Schwarzen Meer, wo er fast ertrank.

Action-Fans, die von dem Star einfach nicht genug bekommen, kriegen im Sommer einen weiteren Statham-Film geliefert. Am 27. August startet Mutiny, in dem ihm in der Rolle eines Special Forces-Veteranen sowie Ex-Polizisten ein Mord angehängt wird. Während er seine Unschuld beweisen will, stößt er auf eine internationale Verschwörung und muss erneut hart durchgreifen. Wie gefährlich die Dreharbeiten für Statham verlaufen sind, ist nicht bekannt.

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