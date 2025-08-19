Amazon besetzt Kevin Costner und Jake Gyllenhaal für emotionale Romanverfilmung, die 20 Jahre in der Produktionshölle war

Die Verfilmung eines berührenden Romans ist in Hollywood seit 2004 immer wieder gescheitert. Jetzt wurden Kevin Costner und Jake Gyllenhaal für das Projekt von Amazon MGM besetzt.

In der Filmgeschichte tauchen immer wieder Geschichten über Projekte auf, die mehrere Jahre in der Produktion feststeckten und erst viele Jahre später realisiert oder veröffentlicht werden konnten. Dazu gehört auch die Tragikomödie Honeymoon with Harry, die in Hollywood ab 2004 geplant war und seitdem nie gedreht werden konnte. Jetzt ist aber wieder Leben in die Romanverfilmung gekommen und die Adaption kommt mit zwei großen Stars in Schwung.

Amazon besetzt Kevin Costner & Jake Gyllenhaal für lange gescheiterte Romanverfilmung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, nimmt Honeymoon with Harry jetzt unter Amazon MGM an Fahrt auf. Kevin Costner (Yellowstone) und Jake Gyllenhaal (Prisoners) wurden für die Hauptrollen des Films besetzt, der auf dem gleichnamigen Roman von Autor Bart Baker basiert. Die Rechte an dem Stoff wurden schon 2004 verkauft, bevor das Buch überhaupt veröffentlicht war. Erschienen ist es dann erst 2012.

In Honeymoon with Harry lässt sich die Hauptfigur Todd auf einen Flitterwochen-Trip mit seinem schwierigen Schwiegervater Harry ein, nachdem seine Verlobte Tammy zwei Tage vor der Hochzeit tragisch verstorben ist.

Über einen längeren Zeitraum waren in Hollywood verschiedene Namen an einer Adaption des Romans beteiligt. So sollten unter anderem Crash-Regisseur Paul Haggis, Das Schweigen der Lämmer-Regisseur Jonathan Demme und zuletzt Nick Cassavetes (Wie ein einziger Tag) mit Bradley Cooper (Hangover) und Robert De Niro (Jackie Brown) vor der Kamera die Inszenierung übernehmen.

Für die kommende Amazon MGM-Umsetzung wurden jetzt Glenn Ficarra und John Requa als Regie-Duo verpflichtet. Mit Filmen wie I Love You Phillip Morris und Crazy, Stupid, Love. haben sich die beiden schon in dem Genre behauptet. Das finale Drehbuch stammt aus dem Jahr 2015 von This Is Us-Schöpfer Dan Fogelman.

Wann startet Honeymoon with Harry mit Jake Gyllenhaal & Kevin Costner?

Da sich das Projekt noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, ist ein Release der Tragikomödie noch weit entfernt. Wir rechnen damit, dass die Dreharbeiten zur Romanverfilmung 2026 beginnen und Honeymoon with Harry frühestens 2027 startet.