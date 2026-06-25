Amazon bringt 120 Jahre alten Abenteuer-Helden zurück: Er wurde auch schon von Arnold Schwarzenegger gespielt

In Zukunft erwarten uns mehrere neue Projekte zum Thema Conan der Barbar. Unter anderem kehrt der Abenteuerheld, der sonst von Arnie gespielt wird, in animierter Form auf Amazon zurück.

Fans des klassischen Pulp-Charakters Conan der Barbar, der schon seit 1910 sein Unwesen treibt, werden in der nächsten Zeit gut versorgt. Da ist zum einen das kommende Sequel King Conan, für das sogar Action-Star Arnold Schwarzenegger zurückkehrt, der den Abenteuerbarbaren zuletzt in Conan der Zerstörer in den 80ern gespielt hat.

Zum anderen kommt eine Amazon Prime Video-Animationsserie mit dem ursprünglichen Titel Conan the Barbarian auf uns zu, die von einem wahren Meister seines Fachs in Angriff genommen wird.

Amazon kündigt Conan-Abenteuerserie von Animationslegende Genndy Tartakovsky an

Wie The Wrap vom Annecy International Animation Film Festival berichtet, wird der neue Conan-Cartoon vom renommierten Animationskünstler Genndy Tartakovsky angeführt, den man für Serien wie Dexters Labor, Samurai Jack oder auch Star Wars: Clone Wars kennt. Damit dürfte er vollkommen in seinem Element sein, schließlich war seine Emmy-prämierte Serie Primal von 2019 bereits sehr vom Barbaren aus der Feder von Robert E. Howard und den Arnold Schwarzenegger-Adaptionen inspiriert.

Ein erstes Bild gibt es auch schon zur Conan the Barbarian-Animationsserie von Amazon:

Gepitcht hat Tartakovsky das Conan-Projekt übrigens schon 2008. Nun kommt es endlich in Zusammenarbeit mit den Cartoon Network Studios zustande. In der offiziellen Story-Beschreibung heißt es: "Nachdem er die Liebe der Piratenkönigin Bêlit gefunden hat, trotzt ein kampferprobter Conan Göttern, dem Schicksal und sogar dem Tod, um sie vor einer dunklen Zauberei zu retten, die alles zu zerstören droht."

Geduld ist allerdings angesagt, denn der animierte Conan wurde gerade erst in Entwicklung geschickt und darf wohl frühestens Ende 2027, eher 2028 auf Amazon Prime Video erwartet werden.

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Weitere Highlights vom diesjährigen Animations-Festival in Annecy

Beim Annecy International Animation Film Festival in Frankreich stellen Animationsschmieden und Sender schon seit 1960 ihre Projekte vor. Und auch dieses Jahr war neben dem Conan-Cartoon wieder eine Menge Spannendes dabei. Unter anderem stellten Netflix und Sony Animation ihr kommendes Ghostbusters-Projekt vor, das eine Gruppe junger Geisterjäger:innen im New York der 90er zeigt. Auch wurde während des Festivals verkündet, dass die animierte The Boys-Konkurrenz Invincible um eine weitere Season verlängert wurde.

Zusätzlich feierten Projekte wie Minions & Monster sowie das neue Ghost in the Shell aus dem Hause Science SARU Premiere auf dem Festival, das noch bis zum 27. Juni in Annecy läuft.