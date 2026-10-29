Seit Tagen in den Amazon-Charts: Berüchtigter Thriller, der die Karriere seines Regisseurs zerstörte

Bei Amazon Prime ist gerade ein Krimi-Thriller beliebt, der sich vor gut zehn Jahren als totales Desaster entpuppt hat. Erfahrt hier Hintergründe zum Film, von dem sich der Regisseur noch nicht ganz erholen konnte.

Dass ein Krimi-Thriller in der Film-Top-10 eines großen Streaming-Anbieters wie Amazon Prime landet, ist nicht ungewöhnlich. Ein genauerer Blick auf den aktuellen Platz 10 in den deutschen Charts lohnt sich aber. Hinter der düsteren Romanverfilmung Schneemann verbirgt sich ein Produktionsdesaster, das der Karriere seines hochtalentierten Regisseurs einen harten Schlag verpasst hat. Bei Netflix wurde der Ruf der Hauptfigur zumindest etwas repariert.

Seit kurzem in den Amazon Prime-Charts: Schneemann ist eine desaströse Buchverfilmung

Der Film basiert auf Band 7 der Harry Hole-Romanreihe von Autor Jo Nesbø. In der Adaption spielt Michael Fassbender (Shame) den titelgebenden Ermittler, der mit seiner neuen Kollegin Katerine (Rebecca Ferguson) das Verschwinden einer Mutter untersucht und auf die Spur eines Serienkillers stößt.

Klingt erstmal nach gewöhnlicher Genre-Unterhaltung, die mit einem großartigen Regisseur wie Tomas Alfredson (So finster die Nacht, Dame König As Spion) hinter der Kamera zusätzlich lockt. Produktion und Rezeption von Schneeman waren jedoch ein einziges Chaos.

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime in Deutschland aus (Stand 29. Oktober 2026):

Der Kritikenschnitt von 7 Prozent (!) auf Rotten Tomatoes kommt nicht von ungefähr, denn die Story von Schneemann ergibt ab einem gewissen Punkt kaum noch Sinn. Zunehmend wirkt es so, als würden Szenen und ganze Abschnitte im Film fehlen. Dahinter steckt eine übereilte Produktionshistorie, die der Regisseur in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK offen zugab:

Unsere Drehzeit in Norwegen war viel zu kurz. Wir konnten die Geschichte nicht vollständig erzählen und beim Schneiden stellten wir fest, dass vieles fehlte. Es ist, als würde man ein großes Puzzle zusammensetzen und dann fehlen Teile, also siehst du das Gesamtbild nicht.

10 bis 15 Prozent des Drehbuchs von Schneemann sollen am Ende gar nicht erst verfilmt worden sein. Neben den vernichtenden Kritiken und dem unfertigen Film kommt eine unfreiwillig komische Marketing-Kampagne hinzu, die im Netz nur als Meme-Feuerwerk diente. Seit dem Schneemann-Debakel hat Tomas Alfredson als Regisseur bis jetzt nur das Reboot Die Jönsson Bande gedreht, das kaum Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte.

Bei Netflix streamt seit diesem Jahr eine bessere Harry Hole-Serie

Wer eine gelungenere Harry Hole-Adaption streamen will, kann seit März 2026 bei Netflix die schlicht Jo Nesbø's Harry Hole betitelte Serie schauen. Vorlage dafür ist Band 5 der Buchreihe. Der Ermittler wird hier von Tobias Santelmann (The Last Kingdom) gespielt, der als Harry Hole mit seinem korrupten Kollegen Tom Waaler (Joel Kinnaman) einen Serienkiller jagt.

Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat sich alle Episoden der Harry Hole-Serie angeschaut und schreibt in ihrer Review unter anderem:

Mit neun Folgen überspannt die Serie zwar ihren Handlungsbogen, aber wer von dieser Art ultradüsterem Krimi nicht genug bekommt, kriegt einen kompetent inszenierten Serien-Downer mit einem passablen Hauptdarsteller serviert.