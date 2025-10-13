Amazon hat 2 der größten neuen Action-Serien des Jahres direkt wieder abgesetzt

Mit Butterfly und Countdown hat Amazon Prime dieses Jahr zwei große neue Action-Serien ins Programm genommen. Jetzt steht bereits fest, dass beide Produktionen nicht verlängert werden.

Action-Fans sind dieses Jahr bei Amazon Prime mit gleich zwei neuen Serien auf ihre Kosten gekommen. Im Sommer hat der Streaming-Dienst die Genre-Produktionen Butterfly und Countdown ins Angebot aufgenommen und beide haben anfangs direkt die Prime-Charts gestürmt. Langfristiger Erfolg war ihnen aber nicht vergönnt und dabei wird es jetzt auch bleiben.

Amazon hat Butterfly und Countdown nach einer Staffel abgesetzt

Wie unter anderem Deadline berichtet, hat Amazon sowohl Butterfly als auch Countdown nach jeweils einer Staffel schon abgesetzt. Eine offizielle Begründung hat der Konzern wie üblich nicht dazu abgegeben. Offenbar haben die Action-Produktionen die Streaming-Erwartungen nicht erfüllt.

In Butterfly spielt Hawaii Five-0-Star Daniel Dae Kim den ehemaligen US-Geheimagenten David Jung, der in Südkorea von der soziopathischen Agentin Rebecca (Reina Hardesty) der Geheimorganisation Caddis gejagt wird. Schnell stellt heraus, dass David ihr totgeglaubter Vater ist. Beide machen gegen Caddis schließlich gemeinsame Sache.

Countdown ist die erste große Serien-Hauptrolle von Jensen Ackles seit dem Supernatural-Ende. In der ebenfalls abgesetzten Prime-Produktion spielt er den LAPD-Officer Mark Meachum, der von einer geheimen Elite-Einheit rekrutiert wird, um einen rätselhaften Mordfall zu untersuchen. Dahinter steckt ein noch viel weitreichenderes Geheimnis.

Schaut hier noch den Trailer zu Countdown:

Countdown - S01 Trailer (English) HD

Gerade Countdown war laut Deadline immer wieder sowie bis heute in der US-Top-10 der Amazon Prime-Charts vertreten. Die Absetzung soll also nicht so eindeutig wie bei Butterfly gewesen sein. Ackles soll die Zusammenarbeit mit dem Streamer als Produzent in Zukunft fortsetzen. Ein Ersatzprojekt wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

