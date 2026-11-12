Nach James Bond, Reacher und Jack Ryan krallt sich Amazon das nächste Thriller-Universum

Im Amazon-Abo erwartet euch demnächst Thriller-Nachschub mit einem Undercover-Agenten, der bereits seit 40 Jahren gefährliche Missionen erfüllt. Moviepilot hat die Infos zum "schwedischen 007".

Was haben Stellan Skarsgård, Peter Stormare und Jakob Oftebro gemeinsam? Richtig, sie alle haben bereits den schwedischen Geheimagenten Carl Hamilton gespielt, dessen Romanreihe 1986 von Autor Jan Guillou geschaffen wurde. Nun soll ein weiterer Schauspieler in die Rolle schlüpfen, denn Amazon Prime Video wird zur neuen Heimat der Figur. Vielleicht kein Wunder, schließlich passt Hamilton hervorragend in die Nachbarschaft von Spionage-Thrillern wie Jack Ryan und James Bond sowie Action-Unterhaltung wie Reacher und Neagley, die allesamt ebenfalls bei Amazon untergebracht sind.

Agenten-Thriller Hamilton bei Amazon: Das ist jetzt der Plan

Wie Variety berichtet, sind eine brandneue Filmreihe und eine Serie für den schwedischen 007 geplant. Der Hamilton-Deal kam zwischen Prime Video und dem skandinavischen Verleih Scanbox Entertainment zusammen; weitere Produktionsfirmen wie das deutsche Odeon Fiction sind ebenfalls beteiligt.

Carl Hamilton absolvierte seinen ersten Fall vor 40 Jahren im Roman Coq Rouge. Insgesamt umfasst die Reihe zwölf Teile und hat international über zehn Millionen Kopien verkauft. Die Filmreihe mit Stellan Skarsgård begann nur drei Jahre nach dem ersten Buch. Peter Stormare verkörperte den Agenten später in der Reihe Commander Hamilton, gefolgt von der bisher letzten Inkarnation: Hamilton - Undercover in Stockholm mit Jakob Oftebro (bekannt aus der Netflix-Serie Blutopfer). Letztere könnt ihr übrigens in der ZDF-Mediathek streamen.



Produzent Patrick Nebout, der schon die jüngste Hamilton-Serie zu verantworten hatte, sagte Folgendes über das ambitionierte Amazon-Projekt:

Angesichts anhaltender globaler Machtverschiebungen und zunehmenden Chaos wirkt Jan Guillous Hamilton aktueller und relevanter denn je. Er ist eine beständige, vielschichtige und einzigartige skandinavische Ikone, die weltweit ein breites Publikum anspricht. Dabei geht es um weit mehr als nur um einen bewaffneten Helden; die Figur zeichnet sich durch große Tiefe, zahlreiche Nuancen und ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein aus. Unser Ziel ist es, all diese Facetten aus Guillous Romanen zur Geltung zu bringen.

Wer hinter den Kulissen kreativ beteiligt ist, oder wer den neuen Hamilton verkörpern will, ist noch nicht raus. Vielleicht wird es ja einer der Stars, die die James Bond-Rolle knapp verpassen. Vor 2028 sollte man auch nicht mit der nächsten Mission rechnen.

Ihr interessiert euch aber erst einmal dafür, was diesen Monat ganz frisch auf den Streaming-Diensten landet? Dann haben wir eine passende Streamgestöber-Folge für euch:

Moviepilot-Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.