Letztes Jahr lief er kurz im Kino. Anfang 2026 stürmte er bei Amazon Prime die Streaming-Charts. Nun muss der Kriegsfilm seine Spitzenposition aufgeben – für eine Actionkomödie.

Wer dieses Jahr schon einen Blick ins Streaming-Angebot von Amazon Prime geworfen hat, dürfte früher oder später über Der Tiger gestolpert sein. Bei dem von Dennis Gansel inszenierten Kriegsfilm handelt es sich um eine Originalproduktion des Streamers. Kaum war diese im Abo verfügbar, eroberte sie Platz 1 der Film-Charts.

Der Tiger hat aber noch aus einem ganz anderen Grund für Aufsehen gesorgt: Es ist der erste deutsche Amazon-Original-Film, der einen regulären Kinostart erhalten hat. Bereits im September 2025 konnten Interessenten das Werk auf der großen Leinwand erleben. Am 2. Januar 2026 feierte der dann seine Streaming-Premiere.

Guns Up stößt den Kriegsfilm Der Tiger von Platz 1 der Streaming-Charts bei Amazon Prime

Nach zwei Wochen ist der Siegeszug von Der Tiger auf Platz 1 der beliebtesten Filme bei Amazon Prime vorbei. In einer Pressemitteilung enthüllt der Streamer die aktualisierte Top 10 der Woche mit einem neuen Spitzenreiter: Guns Up mit Kevin James und Christina Ricci konnte den abgründigen Kriegsfilm abhängen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guns Up schauen:

Guns Up - Trailer (Deutsch) HD

Ein starker Kontrast: Wo Der Tiger in die Wirren des Zweiten Weltkriegs entführt und mit einem extrem düsteren Tonfall daherkommt, erweist sich Guns Up als ausgelassene Actionkomödie über einen ehemaligen Polizisten, der sich auf einen Deal mit der Mafia eingelassen hat, um Geld für seine Familie zu verdienen.

Ray, so der Name des von Kevin James verkörperten Protagonisten, macht seine Sache jedoch erstaunlich gut und wird zum gefragten Schuldeneintreiber unter den Kriminellen. Aussteigen ist jetzt nicht mehr möglich. Er steckt zu tief drin. Trotzdem versucht er, seine Frau und seine Kinder aus der Stadt in Sicherheit zu bringen.

Die Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 16. Januar 2026)

Actionkomödie statt Kriegsfilm in den Amazon-Charts: Guns Up erinnert an die Nobody-Filme

Dramatisches Potenzial schlummert zwar auch irgendwo in dieser Prämisse. Guns Up legt allerdings wenig Wert darauf, vom Publikum allzu ernst genommen zu werden. Der Film weiß ganz genau, wie absurd er stellenweise ist, und lehnt sich daher in die übertriebene Action, die in Richtung Nobody und Nobody 2 mit Bob Odenkirk schielt.

Nach Der Tiger: Bei Amazon Prime streamt noch ein viel besserer Kriegsfilm

Seit dem 10. Januar 2026 könnt ihr Guns Up bei Amazon Prime im Abo streamen. Neben James und Ricci gehören Maximilian Osinski, Luis Guzmán und Melissa Leo zum Cast. Inszeniert wurde der Film von Edward Drake, der für Musikvideos und die Detective Knight-Reihe bekannt ist. Guns Up lief im Juni 2025 im Kino.