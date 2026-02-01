Heute Abend schauen: Game of Thrones-Star liefert mit 6-teiliger Miniserie bei Amazon Prime Hochspannung

Raus aus Westeros und ab in den Norden Englands. In dieser spannungsgeladenen Miniserie bei Amazon Prime brilliert Game of Thrones-Star Maisie Williams als junge Attentäterin.

Was steht auf eurer Bucket List? Für Maisie Williams (Game of Thrones) ist das in der Rolle als junge Attentäterin und Überlebenskünstlerin Kim vollkommen klar: den Mord an ihrem Vater zu rächen. Mit Two Weeks to Live schafften Drehbuchautorin Gaby Hull (Cheat – Der Betrug) und Regisseur Al Campbell (Code 404) eine starke Action-Komödie, die ein wahrer Schatz abseits des Mainstreams ist. Sie streamt bei Amazon Prime im Abo und eignet sich für einen einzigen Filmabend.

Darum geht’s in Two Weeks to Live bei Amazon Prime Video



Kim Noakes (Maisie Williams) wurde von ihrer Mutter Tina (Sian Clifford) in der Wildnis großgezogen und zur Killerin ausgebildet. Mit 21 Jahren rennt sie von zu Hause und ihrer eigenbrötlerischen Mutter weg, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Dabei begegnet sie den beiden Brüdern Nicky (Mawaan Rizwan) und Jay (Taheen Modak), die ihr aus Spaß weismachen, dass in zwei Wochen die Welt untergeht.

Fest entschlossen, wenigstens einen Punkt von ihrer Bucket List zu streichen, zieht Kim mit einer Waffe los zum Haus des Mörders. Nicky und Jay, die ein schlechtes Gefühl bei der Sache haben, folgen ihr und finden sich wie Kim in den Untergrund-Machenschaften von England wieder. Und dann sind ihnen auch noch Kims Mutter und zwei Polizisten auf den Fersen.

Game of Thrones-Star Maisie Williams machte ihre Stunts selbst

Nach einem Giganten wie Game of Thrones etwas Neues zu beginnen, dürfte schwer fallen. Mit Two Weeks to Live übernahm Maisie Williams, die zuvor acht Jahre lang Arya Stark gespielt hatte, wieder eine actionreiche Hauptrolle. Die langen Kampfsequenzen machte die 28-Jährige selbst. Ein paar Blessuren blieben besonders bei einer Prügelei mit Flaschen nicht aus, wie sie in einem Interview mit The Guardian erzählt.

Die bissige Actionkomödie besticht auch dadurch, dass sie größtenteils durch Frauenhand entstanden ist. Gaby Hull entwickelte nicht nur das Serienkonzept, sondern schrieb auch das Drehbuch – eine Seltenheit in der Filmbranche. Oder, wie Williams es im Interview ausdrückt: “Es könnten unglaubliche Frauen eingestellt werden, aber es passiert einfach nicht.”

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Two Weeks to Live dauert nur 150 Minuten



Action gepaart mit dunklem Humor und Situationskomik: Two Weeks to Live ist herrlich skurril. Eine so gelungene Mischung aus Spannung und Lacher findet man heutzutage nur noch selten. Mit 25 Minuten pro Folge hat man die sechs Episoden bei Amazon Prime, eh man sich versieht, komplett durchgesehen und will mehr.

Leider ist die Serie mit einer Staffel schon abgeschlossen. Doch dafür sieht man sie sich umso lieber gleich nochmal an.

Dieser Artikel wurde bei Moviepilot erstmals im Februar 2026 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.