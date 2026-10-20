Guter Deal oder Frust pur: Die große Abrechnung mit den Werbe-Abos von Netflix, Amazon & Co.

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

Früher lautete das Streaming-Versprechen: Schau was du willst, wo du willst und vor allem ohne Werbung! Mittlerweile ist werbefreies Streaming aber ein Luxus geworden. Das ist eine unserer Schlussfolgerungen, nachdem wir für die neue Folge unseres Podcasts Streamgestöber die Werbe-Abos von drei großen Streaming-Diensten getestet haben. In der Folge stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.

Wir haben die Werbe-Abos von 3 Streaming-Diensten getestet: Hört rein!

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Timecodes:

00:02:00 - Wie viele von euch nutzen Werbe-Abos?

00:05:40 - Unser Verhältnis zu Werbung

00:14:00 - Abos im Test: Netflix, Amazon, HBO Max

00:47:00 - Sind Werbe-Abos ein Grund zur Aufregung?

Für diese Folge von Streamgestöber haben wir erst in einer Umfrage herausgefunden, wie viele unserer Lesenden eigentlich schon Abonnements mit Werbung benutzen – das Ergebnis könnte manche überraschen! Außerdem erinnern wir uns zurück an die Zeit, als Werbung im TV Teil unseres Alltags war. Damals gab es eine Zweiklassengesellschaft zwischen Free-TV und werbefreiem Pay-TV. Heute verschwimmen die Grenzen, auch im Streaming. Aber ruinieren die Einblendungen wirklich das Seherlebnis? Sind die Abo-Angebote ein guter Deal oder Grund zum Frust?

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

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Serien-Highlight bei MagentaTV im Oktober: Drohnenland

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