Amazon Prime verliert heute eine der größten Action-Reihen: 9 Filme purer Blockbuster-Bombast

Eigentlich ist Amazon Prime sehr gut aufgestellt, wenn es um Action und Spannung geht. In wenigen Stunden verliert der Streamer aber ein äußerst erfolgreiches Franchise.

Nicht nur viele Originalproduktionen von Amazon Prime legen den Fokus auf spannende Geschichten, die mit jeder Menge Explosionen und Stunts daherkommen. Auch unter den lizenzierten Titeln befinden sich einige namhafte Blockbuster, darunter die Fast & Furious-Reihe. Die ist allerdings nicht mehr lange im Angebot.

In wenigen Stunden trennt sich der Streamer von den neun Fast & Furious-Filme, die in den vergangenen Monaten bei Amazon Prime für beste Unterhaltung gesorgt haben. Wir verschaffen euch einen Überblick, um welche Titel es sich dabei handelt. Sogar das Spin-off mit Dwayne Johnson und Jason Statham hat es getroffen.

Riesige Action-Blockbuster-Reihe bei Amazon Prime

Mit Einnahmen von über 7,3 Milliarden US-Dollar belegt Fast & Furious Platz 8 der erfolgreichsten Film-Franchises überhaupt. Insgesamt sind bisher elf Filme erschienen. Ein weiterer Teil, der die Hauptreihe abschließen soll, hat kürzlich einen Kinostart für 2028 erhalten. Von den diversen geplanten Ablegern, die im Lauf der Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben, gab es jedoch schon länger kein Lebenszeichen mehr.

Bei Amazon Prime könnt ihr aktuell folgende Filme schauen:

Da für einen großen Marathon die Zeit nicht mehr reicht, wollen wir euch an dieser Stelle den Ausreißer der Reihe ans Herz legen. Und nein, hierbei handelt es sich nicht um das dezidierte Spin-off Hobbs & Shaw. Vielmehr fällt der stylishe Tokyo Drift oft unter den Tisch, wenn es um die besten Vertreter des Franchise geht.

Justin Lins Fast & Furious-Einstand ist überraschend gut gealtert und erweist sich inzwischen als einer der wenigen Teile der Reihe, der eine eigene Identität besitzt. Sowohl actiontechnisch, als auch im Hinblick auf das Setting wartet der Film mit einigen Elementen auf, die es so davor und später nicht mehr zu sehen gab.

Tokyo Drift ist der einzige Fast & Furious-Sonderling, bevor es hieß "back to the roots" und die Reihe zunehmend ihre Formel fand. Am besten funktioniert diese in Teil 5 und 6, während Teil 7 der mit Abstand emotionalste Eintrag ist. Außerdem immer sehenswert: Das Original von 2001, bei dem es überwiegend noch um Autorennen geht.

Die Fast & Furious-Filme verschwinden bei Amazon Prime

Bereits morgen trennt sich der Streamer von der Action-Reihe. Bis zum 21. Februar 2026 könnt ihr die Fast & Furious-Filme noch bei Amazon Prime im Abo schauen. Danach müsst ihr auf Kauf- und Leihversionen zurückgreifen – zumindest so lange, bis sie bei einem anderen Streamer auftauchen. Netflix würde sich mal wieder anbieten.