Die düsteren Augen von Anthony Hopkins blicken euch entgegen. Doch was genau hat es mit seinem neuen Thriller Locked auf sich, der die Streaming-Charts bei Amazon Prime erobert?

Schaut man sich kurz die Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Amazon Prime in Deutschland an, könnte der Eindruck entstehen, dass nichts anderes als Harry Potter geschaut wird. Seit ein paar Tagen können wir jedoch einen unerwarteten Aufsteiger beobachten: Locked mit Anthony Hopkins und Bill Skarsgård.

Locked bei Amazon Prime: Thriller erobert die Charts

Bei Locked handelt es sich um einen klaustrophobischen Thriller aus dem Jahr 2025, der bisher fast komplett unter dem Radar lief. Hierzulande konnte man ihn bei den Fantasy Filmfest Nights auf der großen Leinwand erleben. Nun erlebt er seinen bisher größten Popularitätsschub – im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

Vor ein paar Tagen noch tummelte sich Locked im Mittelfeld der Film-Charts. Seit Montag hat er es sich auf Platz 3 in der Top 10 gemütlich gemacht und trotzt damit der Potter-Übermacht, die sich derzeit eher mit den hinteren Plätzen begnügen muss. Doch was zieht die Leute an dem Film an? Vermutlich ist es die spannende Prämisse.

Locked erzählt von dem Kleinkriminellen Eddie Barrish (Bill Skarsgård), der eines Tages über einen unverschlossenen Luxus-SUV stolpert. Zuerst kann er sein Glück kaum fassen. Kaum steigt er in den Wagen ein, verschließen sich die Türen und er wird zum Gefangenen in einer ferngesteuerten Hightech-Todesfalle. Mist.

Als sich dann auch noch über die Sprechanlage der rachsüchtige und sadistische Besitzer (Anthony Hopkins) zu Wort meldet, weiß Eddie, dass womöglich sein letztes Stündchen auf diesem Erdenrund geschlagen hat. Was folgt, ist ein nervenaufreibendes Kammerspiel, das rund eineinhalb Stunden fesselt, bis der große Knall erfolgt.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 25. November 2026):

Von Locked existieren noch zwei andere Versionen

Inszeniert wurde Locked von David Yarovesky, der mit Brightburn die vertraute Superman-Geschichte in einen fiesen Thriller verwandelt hat. Die Story-Idee seines neuen Thrillers geht auf die argentinische Produktion 4x4 aus dem Jahr 2019 zurück. Bereits 2022 erschien ein indisches Remake. Jetzt haben wir auch die US-Version.

Mit Bill Skarsgård konnte diese einen Genre-Spezialisten für sich gewinnen, der sich für keinen ungemütlichen Stoff zu schade ist. Interessant ist, dass er dieses Mal nicht die Bedrohung, sondern den Bedrohten verkörpert. Das größte Aushängeschild des Films dürfte allerdings die Beteiligung von Schauspielelegende Anthony Hopkins sein.

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Falls ihr euch fragt, ob man in dem Film nur seine Stimme hört, kann Entwarnung gegeben werden. Hopkins tritt in Locked auch vor die Kamera. Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Schließlich wollen wir euch keine der Enthüllungen verderben. High-Concept-Thriller wie Locked leben von ihren Twists.