Ein neuer Actionfilm mit Jason Statham aus diesem Jahr streamt gerade frisch im Streaming-Abo von Amazon Prime. Hier erfahrt ihr mehr zu dem Streifen, der direkt die Charts-Spitze erobert hat.

Wenige Action-Stars liefern Jahr für Jahr so verlässlich ab wie Jason Statham (Crank). Auch 2026 sind mit Shelter und Mutiny direkt zwei neue Streifen mit dem Schauspieler erschienen. Ersterer streamt gerade frisch in der Abo-Flat von Amazon Prime und startet direkt durch. In der hiesigen Film-Top-10 des Anbieters thront Shelter gerade auf Platz 1.

Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Darum geht es in Shelter mit Jason Statham

Im Film von Genre-Fachmann Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen, Kandahar) spielt Statham den Ex-Eliteagenten Michael Mason, der sich auf eine schottische Insel zurückgezogen hat und ein ruhiges Leben führt. Eines Tages wird er von seinem früheren Auftraggeber aufgespürt, der ihn ausschalten will, nachdem Mason zuvor das Mädchen Jessie (Bodhi Rae Breathnach) vor dem Ertrinken gerettet hat. Mit dem unfreiwilligen Anhängsel muss er nun quer durch London fliehen.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu Shelter schauen:

Shelter - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime in Deutschland (Stand 19. November 2026):

Bei der Moviepilot-Community kommt Shelter mit über 280 Bewertungen auf einen soliden Schnitt von 6,1 von 10 Punkten. Für Statham-Fans dürfte sich ein Blick lohnen, wie der aktuelle Kommentar des Users TheRealBruno zeigt:

Ist eine Mischung aus Jason Bourne und Leon - Der Profi. Für einen Statham-Film überraschend gute Geschichte. Die Kampf-Choreographie finde ich hingegen alles andere als überzeugend, da gibt es deutlich bessere Filme. Insgesamt kann man sich das aber definitiv anschauen, da auch die Bildregie weit weniger an Greenland erinnert und erdig daherkommt.

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Und falls ihr allgemein mit Werbung streamt und euch für Details darüber interessiert, hört direkt hier rein:

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