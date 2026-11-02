Neuer The Walking Dead-Ersatz stürmt die Amazon Prime-Charts

Über das Wochenende hat sich ein Zombiefilm in den Streaming-Charts bei Amazon Prime nach oben gekämpft. Die Spitzenposition konnte er zwar nicht erreichen, dafür steht er auf Platz 2.

Das Halloween-Wochenende liegt hinter uns. Viele Filmfans haben sich das schaurige Fest zum Anlass genommen, um in die Untiefen des Horrorkinos einzutauchen. Dabei standen offenbar nicht nur Klassiker hoch im Kurs. Auch einige Neuerscheinungen machten die Runde, wie ein Blick in die Streaming-Charts bei Amazon Prime zeigt.

Seit gestern befindet sich Apokalypse Z: Neue Welt auf Platz 2 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Amazon Prime in Deutschland. Die Fortsetzung des spanischen Zombiefilms Apokalypse Z: Der Anfang vom Ende aus dem Jahr 2024 entführt in eine Welt, die von Infizierten überrannt wurde und gegen Ressourcenknappheit kämpft.

Der Zombie-Action-Thriller Apokalypse Z: Neue Welt erobert die Streaming-Charts bei Amazon Prime

Konkret haben wir es hier mit dem TSJ-Virus zu tun, das zum Niedergang der Zivilisation geführt hat. Wer sich mit dem gefährlichen Virus infiziert hat, verwandelt sich in eine rasende Wutgestalt. Die Kanarischen Inseln gelten als einer der wenigen sicheren Orte in Europa. Es dauert jedoch nicht lange, bis auch dort das Chaos ausbricht.

Nicht nur gehen den Menschen dort langsam, aber sicher Lebensmittel und Medikamente aus. Auch das Misstrauen unter den Überlebenden wächst von Tag zu Tag. Bald geht die größte Gefahr gar nicht mehr von den Infizierten aus. Noch viel schlimmer sind all jene, die sich bloß für ihr eigenes Wohlergehen interessieren.

Daraufhin wird eine Spezialeinheit losgeschickt, die auf dem spanischen Festland nach Vorräten suchen soll. Nach und nach stellt sich jedoch heraus, dass das wahre Ziel der Mission ein völlig anderes ist. Einmal mehr offenbart sich am Ende der Welt der Blick in die Abgründe der menschlichen Seele als der verstörendste.

Die Amazon-Film-Top-10 (Stand: 2. November 2026):

Apokalypse Z: Neue Welt dürfte The Walking Dead-Fans bei Amazon Prime sehr glücklich machen

Apokalypse Z: Neue Welt beschäftigt sich mit klassischen Fragen des Endzeitfilms und bietet sich damit als willkommener Nachschlag für Fans von The Walking Dead und Co. an. Falls ihr die Apokalypse mit Rick Grimes durchgeschaut habt, findet ihr vielleicht einen kurzweiligen Ersatz im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

Neu bei Amazon Prime: Die wohl größte Fantasy-Reihe überhaupt

Genauso wie The Walking Dead basiert Apokalypse Z auf einer gedruckten Vorlage, allerdings nicht auf Comics. Stattdessen markiert eine Romanreihe den Ursprung der Geschichte. Die stammt aus der Feder von Manel Loureiro und setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Es gibt also noch Stoff für eine weitere Verfilmung.