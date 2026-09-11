Wie ist das denn passiert? Längst vergessener Thriller ist plötzlich einer der beliebtesten Filme bei Amazon Prime

Auf Amazon Prime stürmt derzeit ein längst vergessener Thriller mit Starbesetzung die Charts. Als der Film vor elf Jahren in die Kinos kam, galt er als ein kolossaler Flop.

Immer wieder häufiger kommt es vor, dass auf den gängigen Streaming-Portalen längst vergessene Filme aus der Versenkung aufschlagen und sich urplötzlich in den jeweiligen Charts der Plattform behaupten können. So kam es, dass vor einigen Wochen der Netflix-Algorithmus den längst verdrängten Dragon Wars an die Spitze der Charts hievte.

Bei Amazon Prime ist mit Return to Sender ein in Vergessenheit geratener Thriller mit Rosamund Pike nun in den Charts gelandet.

Return to Sender mit Rosamund Pike sichert sich Top‑10-Position bei Prime Video

An den Kinokassen war Return to Sender (Triggerwarnung: sexuelle Gewalt) aus dem Jahre 2015 ein kolossaler Flop, da er laut The Numbers weltweit gerade mal 120.000 US-Dollar einspielen konnte. Der Film erzählt die Rachegeschichte einer Krankenschwester (Pike), die in ihrem eigenen Haus angegriffen und vergewaltigt wurde.

Neben Pike sind Shiloh Fernandez und Nick Nolte Teil des Casts. Bei Amazon Prime konnte der Film sich eine Platzierung auf dem neunten Platz der Film-Charts sichern.

So sehen aktuell die Film-Charts bei Amazon Prime Video aus (Stand: 11. September):

Return to Sender wurde damals vor allem als Gone Girl-Klon wahrgenommen, nachdem Rosamund Pike schon in dem Fincher-Thriller zu sehen war.

Shiloh Fernandez spielte auch in einem der größten Filme des Jahres mit

Kaum einer dürfte es mitbekommen haben, doch der Evil Dead-Star Shiloh Fernandez hatte auch eine kleine Rolle in Christopher Nolans Epos Die Odyssee, der schon über 1,6 Milliarden US-Dollar eingenommen hat. Seine Rolle war jedoch so klein, dass sie nicht einmal einen Namen hatte, sondern einfach als "First Trojan" im Abspann gelistet wird.