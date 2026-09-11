Wie ist das denn passiert? Längst vergessener Thriller ist plötzlich einer der beliebtesten Filme bei Amazon Prime

Immer wieder häufiger kommt es vor, dass auf den gängigen Streaming-Portalen längst vergessene Filme aus der Versenkung aufschlagen und sich urplötzlich in den jeweiligen Charts der Plattform behaupten können. So kam es, dass vor einigen Wochen der Netflix-Algorithmus den längst verdrängten Dragon Wars an die Spitze der Charts hievte.
Bei Amazon Prime ist mit Return to Sender ein in Vergessenheit geratener Thriller mit Rosamund Pike nun in den Charts gelandet.
Return to Sender mit Rosamund Pike sichert sich Top‑10-Position bei Prime Video
An den Kinokassen war Return to Sender (Triggerwarnung: sexuelle Gewalt) aus dem Jahre 2015 ein kolossaler Flop, da er laut The Numbers weltweit gerade mal 120.000 US-Dollar einspielen konnte. Der Film erzählt die Rachegeschichte einer Krankenschwester (Pike), die in ihrem eigenen Haus angegriffen und vergewaltigt wurde.
Neben Pike sind Shiloh Fernandez und Nick Nolte Teil des Casts. Bei Amazon Prime konnte der Film sich eine Platzierung auf dem neunten Platz der Film-Charts sichern.
So sehen aktuell die Film-Charts bei Amazon Prime Video aus (Stand: 11. September):
- Platz 1: Drawn Together
- Platz 2: The Runner
- Platz 3: The Last Sunrise
- Platz 4: Einladung zum Mord 2: Das Rätsel von Kairo
- Platz 5: Monsieur Robert kennt kein Pardon
- Platz 6: The Blackout
- Platz 7: Protector
- Platz 8: Einladung zum Mord
- Platz 9: Return to Sender
- Platz 10: Sicario
Return to Sender wurde damals vor allem als Gone Girl-Klon wahrgenommen, nachdem Rosamund Pike schon in dem Fincher-Thriller zu sehen war.