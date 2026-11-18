Dieses Fantasy-Franchise mit acht Filmen zählt noch immer zu den beliebtesten überhaupt. Hier erfahrt ihr, welche Teile der Reihe gerade die Prime-Charts dominieren und warum das nicht überrascht.

Sobald die Tage wieder kürzer werden, gibt es eine Filmreihe, die Jahr für Jahr verlässlich in den Charts der Streamer auftaucht. Auch 2026 hat Amazon Prime vorgesorgt und schon im Oktober alle Filme der Harry Potter-Reihe im Abo veröffentlicht. Das legendäre Fantasy-Franchise wird gerade auch schon wieder fleißig geschaut, denn die ersten sechs Filme aus dem Hogwarts-Universum stehen gerade in der Film-Top-10 bei Prime Video in Deutschland.

6 von 8 Harry Potter-Filme haben die Amazon Prime-Charts erobert

Die Harry Potter-Verfilmungen sind bis heute das wohl ikonischste Fantasy-Kino-Franchise überhaupt. 2001 hat die Adaption der massiv beliebten Romane von J.K. Rowling mit Harry Potter und der Stein der Weisen ihren Anfang genommen und bis Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 aus dem Jahr 2011 Groß und Klein begeistert.

In der zauberhaften Saga, die weltweit mehrere Milliarden Dollar umgesetzt hat, bemerkt der junge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er magische Fähigkeiten hat. Als er einen Brief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bekommt, kann er sein Leben bei den fiesen Dursleys hinter sich lassen. Zusammen mit seinen neuen Freund:innen Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) erlebt er viele magische Abenteuer, während im Hintergrund die große Gefahr durch den dunklen Lord Voldemort (Ralph Fiennes) lauert, der Harrys Eltern auf dem Gewissen hat.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime in Deutschland (Stand 18. November 2026):

Die Harry Potter-Filmreihe hat sich über die Jahre vor allem mit Beginn der nahenden Weihnachtszeit als gemütlicher Heimkino-Dauerbrenner bewährt. So überrascht es kein bisschen, dass das Franchise bei Amazon Prime gerade erneut die Streaming-Charts gestürmt hat.

Die Harry Potter-Serie startet bald

Neben den altbekannten Filmen wird die Fantasy-Saga dieses Jahr zu Weihnachten mit einer Serie neu aufgelegt. Die 1. Staffel der Harry Potter-Serie startet am 25. Dezember beim Streaming-Dienst HBO Max mit wöchentlich erscheinenden Episoden. Jede Season soll dann ein ganzes Buch adaptieren. Die Hauptrollen als Harry, Ron und Hermine spielen die Jungstars Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton.

Und hier könnt ihr jetzt schon mal eine spannende Diskussion über die kommende Harry Potter-Serie hören:

Podcast: Hat die Harry Potter-Serie eine Chance?

Weihnachten 2026 startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.