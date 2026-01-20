Neu bei Amazon Prime: Einer der besten Thriller der 2010er Jahre liefert 2,5 Stunden Spannung und überrascht mit vielen Twists

Bei Amazon Prime könnt ihr neu im Streaming-Abo einen hochspannenden Trailer schauen, der in den 2010er Jahre Filmfans komplett in den Bann gezogen hat.

In diesem Entführungs-Thriller Gone Girl – Das perfekte Opfer führt Meisterregisseur David Fincher seine Stars zu schauspielerischen Glanzleistungen. Als Vorzeige-Ehepaar mit Geheimnissen machen Ben Affleck und Rosamund Pike die Verfilmung von Gillian Flynns gleichnamigen Roman zu einem nervenaufreibenden Meisterwerk.

Aktuell könnt ihr den Film bei Amazon Prime streamen.

Gone Girl bei Amazon Prime: Darum geht es in dem Entführungs-Thriller

Nick (Ben Affleck) und Amy Dunne (Rosamund Pike) scheinen das perfekte Paar zu sein. In der Kleinstadt, in der sie wohnen, sind sie beliebt und wirken glücklich. Doch dann verschwindet Amy spurlos. Schon bald deutet alles auf eine Entführung hin. Da Amy in ihrer Kindheit eine kleine Berühmtheit war, findet der Fall auch mediales Interesse.

Im Laufe der Ermittlungen gerät Nick zunehmend unter Verdacht. Die Hinweise deuten darauf hin, dass die Ehe der Dunnes gar nicht so perfekt war, wie es nach außen hin schien. Und auch sein Verhalten trägt nicht gerade dazu bei, sein sauberes Image beizubehalten.

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Thriller-Tipp bei Amazon Prime: Gone Girl fährt einen Plot-Twist nach dem anderen auf

Immer neue Wendungen und Erkenntnisse des Drehbuchs von Romanautorin Gillian Flynn lassen die Zuschauer:innen gebannt auf den Bildschirm starren. David Fincher blättert die Hintergründe der Geschichte durch mehrere Perspektiven so auf, dass die Spannung am Siedepunkt gehalten wird. So kommt in den 149 Minuten Laufzeit keine Langeweile auf.

Die neuen Erkenntnisse lassen einen ständig hinterfragen, wer denn nun Täter und wer Opfer ist. Ist Gone Girl ein Drama, ein Thriller oder am Ende doch Satire?

Wer sich den Thriller unter diesen Gesichtspunkten oder aber zum ersten Mal ansehen möchte, kann dies ab sofort, denn Gone Girl ist jetzt bei Amazon Prime im Abo verfügbar.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.

