Dieser Immobilienmakler hat sich in mein Herz geprügelt: Jetzt könnt ihr die Actionkomödie bei Amazon Prime streamen

Ein nerdiger Immobilienmakler wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Plötzlich muss er sich gegen Profikiller zur Wehr setzen. Das könnt ihr jetzt bei Amazon Prime streamen.

Die Idee eines liebenswerten, harmlosen Protagonisten mit dunkler Vergangenheit ist nicht neu. Doch Ke Huy Quan bringt eine solche quirkige und sympathische Unbeholfenheit in seine Performance, dass Love Hurts – Liebe tut weh einfach Spaß macht. Der Oscar-Gewinner trägt den Film von Anfang bis Ende und seine Hin-und-Her-Gerissenheit wird mit den urkomischen Kampfszenen gepaart, die sehr an Jackie Chan erinnern. Love Hurts könnt ihr jetzt bei Amazon Prime streamen.

In Love Hurts muss Ke Huy Quan sich zwischen Erfolg und der Liebe seines Lebens entscheiden

Marvin Gable (Ke Huy Quan) ist glücklich. Als Immobilienmakler des Jahres ist er bei seinen Kund:innen und in seiner Firma beliebt und geschätzt. Selbst sein Chef, Cliff (Sean Astin), sieht ihn als geliebten Bruder. Aber genau dann, wenn alles perfekt läuft, taucht The Raven (Mustafa Shakir) auf, ein engagierter Profikiller, der für Marvins Bruder Alvin arbeitet – genau wie Marvin früher.

Alvin (Daniel Wu), bekannt als Gangster Knuckles, hat herausgefunden, dass Marvins letzter Auftrag unvollendet ist. Er sollte nämlich damals Rose (Ariana DeBose) töten. Die ist jetzt jedoch zurück und sorgt dadurch dafür, dass Marvins neues Leben gehörig durcheinander gerät.

Plötzlich muss Marvin sich fragen, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist. Das friedvolle Leben, das er sich über Jahre aufgebaut hat, oder die Frau, deren Mord er nicht übers Herz gebracht hat. Der Versuch, beides zu behalten, stellt sich als unmögliche Jonglage heraus und sorgte bei mir für jede Menge Lacher.

Jetzt bei Amazon Prime: Love Hurts verbindet knallharte Action mit liebenswerter Nerdigkeit

Ke Huy Quan ist als Kinderdarsteller in Indiana Jones und der Tempel des Todes und Die Goonies berühmt geworden. Danach wurde es still um den Schauspieler. Seit den 2020ern ist er durch Loki und Everything Everywhere All at Once zu neuem Ruhm gekommen. Für den Film seiner Rückkehr erhielt er sogar einen Oscar. Die unterhaltsame Spannung zwischen dem nerdigen und dem hartgesottenen Ehemann von Michelle Yeoh hat er in Love Hurts erneut gezeigt.

Love Hurts ist eine Actionkomödie, deren Fokus ganz klar auf der Comedy-Seite liegt. Selbst die Kampf- und Actionszenen sprühen vor Witz und Albernheiten, die den Film zu einem leichtherzigen Vergnügen machen, über das man nicht zu sehr nachdenken sollte. In der ersten Hälfte wird das Publikum ebenso wie Marvins Boss Cliff und Kollegin Ashley (Lio Tipton) verwirrt und im Unklaren gehalten.

Erst in der zweiten Hälfte werden die Mysterien über Marvins Vergangenheit gelüftet. Zu diesem Zeitpunkt hat unser Protagonist sich jedoch bereits in unsere Herzen geprügelt. Und auch ohne eine allzu große Fallhöhe wird spürbar, dass es für Marvin in dem Film um alles geht.