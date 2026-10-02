Das Schicksal von Neagley Staffel 2 steht jetzt offiziell fest

Zwei Wochen nach dem Streaming-Start von Neagley hat Amazon über die Zukunft des Reacher-Ablegers entschieden. Fans können aufatmen: Staffel 2 hat offiziell grünes Licht bekommen.

Erst vor wenigen Tagen verlängerte Amazon Reacher mit Alan Ritchson um Staffel 6. Das sorgte bei vielen Fans für Freude, aber auch Verunsicherung. Denn gleichzeitig stand die Frage im Raum, wie es um die Fortsetzung der Spin-off-Serie Neagley steht. Warum sollte Amazon die Hauptserie ausbauen, ohne ein Wort über den Ableger zu verlieren?

Keine Panik! Die nächste gute Nachricht ist bereits eingetroffen: Wie Deadline berichtet, geht Neagley mit Staffel 2 weiter. Amazon hat sich nur etwas länger Zeit gelassen, um sich die Streaming-Zahlen genau anzuschauen. Mit 40 Millionen Aufrufen in den ersten 13 Tagen konnte die von Maria Sten angeführte Serie aber überzeugen.

Neagley Staffel 2 kommt offiziell zu Amazon Prime

Im Gegensatz zu den jüngsten Reacher-Staffeln hat sich Amazon bei Neagley gegen eine wöchentliche Veröffentlichung entschieden. Alle acht Folgen gingen am selben Tag online. Laut Deadline war die Serie vor allem beim internationalen Publikum sehr beliebt. Als starke Märkte werden Großbritannien, Brasilien und Deutschland hervorgehoben.

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Peter Friedlander, Head of Global Television bei Amazon MGM Studios, kommentiert den Neagley-Erfolg mit folgenden Worten:



Das Publikum auf der ganzen Welt hat Frances Neagley als eine ganz eigene Persönlichkeit ins Herz geschlossen. Maria Sten liefert eine beeindruckende, facettenreiche Darstellung, die jede Folge vorantreibt, und Nick Santora sowie Nicholas Wootton haben eine Welt geschaffen, die sowohl spannend als auch einnehmend ist. Wir freuen uns darauf, diese Geschichte fortzusetzen und gemeinsam mit unseren Partnern bei Paramount Television Studios zu erkunden, wie es für Neagley weitergeht.

Spurensuche in Chicago: Die Story des Reacher-Ablegers

Neagley erzählt die Geschichte von Frances Neagley, die Reacher-Fans bereits aus der Hauptserie kennen. Die Handlung ist in Chicago angesiedelt, wo die Protagonistin der Serie mit dem Tod einer Kindheitsfreundin konfrontiert wird. Angeblich war es ein Unfall, doch Frances spürt, dass etwas anderes hinter der Sache steckt.

Also begibt sie sich auf Spurensuche, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ihre Detektivarbeit führt sie zur Echo Canyon Farm, einer sektenähnlichen Kommune, die auf den ersten Blick einen friedlichen Eindruck macht. Dahinter verbirgt sich jedoch ein ganzer Schwarzmarkt, dessen Machenschaften in noch viel höhere Kreise reichen.

Geschaffen wurde Neagley von Nick Santora und Nicholas Wootton. Neben Maria Sten gehören Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro und Damon Herriman zum Hauptcast der Serie. Alle acht Episoden könnt ihr seit dem 16. September 2026 bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Wann Neagley Staffel 2 bei Amazon Prime startet, ist derweil noch nicht bekannt.