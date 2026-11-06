Das wird eure Thriller-Obsession 2027: Erster Trailer zu Amazons Bestseller-Verfilmung mit Emilia Clarke und Charlie Hunnam

Direkt zum Beginn von 2027 wartet Amazon gleich mit einem ambitionierten Thriller-Projekt auf. Die auf zwei Teile aufgeteilte Serienadaption einer beliebten Comic-Reihe mit Emilia Clarke und Charlie Hunnam hat jetzt auch einen ersten Trailer erhalten.

Normalerweise starten die Streaming-Dienste ihre große Content-Offensive zur Weihnachtszeit, doch Prime Video hebt sich ein weiteres ambitioniertes Projekt noch für den Januar auf. Die auf zwei Teile aufgeteilte Adaption der Comic-Reihe Criminal von Ed Brubaker startet nämlich zu Beginn des Jahres auf der Plattform und hat jetzt einen ersten Teaser bekommen.

Criminal - Teaser (Deutsch) HD

Erster Teaser zu Amazons Thrillerserie Criminal verspricht viele Stars und jede Menge Spannung

In Criminal bekommen wir einen Einblick in die intergenerativen Verstrickungen der verschiedenen Verbrecherfamilien der fiktiven Metropole Center City. Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht ein misslungener Heist-Überfall, der für etliche Konflikte zwischen den Gangsterfamilien Center Citys sorgen wird.

Der frisch von Amazon veröffentlichte Trailer gewährt einen ersten Einblick in die düstere Atmosphäre der Serie und den namhaften Cast. Die Hauptrollen wurde mit Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Adria Arjona (A Killer Romance), Emilia Clarke (Game of Thrones) und Luke Evans (Der Hobbit: Eine unerwartete Reise) besetzt. Der Trailer offenbart ebenfalls, dass diese erste Staffel der Serie in zwei Parts veröffentlicht wird, welche jeweils die beiden ersten Sammelbände Feigling und Gesetzlos der bis heute anlaufenden Comic-Reihe abdecken werden.

Wann startet Criminal bei Amazon Prime?

Ab dem 13. Januar 2027 wird mit Feigling die vier Folgen andauernde erste Hälfte der ersten Staffel von Criminal bei Prime Video starten. Die weiteren vier Folgen starten dann unter dem Titel Criminal: Gesetzlos zwei Wochen später, am 27. Januar 2027.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.