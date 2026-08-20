Die ewige James Bond-Wartezeit macht mir nichts mehr aus – bei Amazon Prime streamt gerade der perfekte Ersatz in 8 Episoden

Das Warten hat ein Ende – zumindest fast. Diese Serie bei Amazon Prime hat den James Bond-Fan in mir unendlich glücklich gemacht.

Wer mich und meine Vorlieben kennt, weiß, dass es kaum ein Filmfranchise gibt, das mir mehr am Herzen liegt als James Bond. An meinem allerersten Tag in dieser Redaktion schrieb ich einen Artikel, um mich vorzustellen, und Bond zierte das Titelbild. Umso unerträglicher ist die Wartezeit, bis es in der Filmreihe endlich weitergehen kann. Aber manche Tipps versüßen diese Wartezeit ungemein.

Ride or Die flog ein wenig unter dem Radar – thematisch passend gut getarnt und heimlich schaffte es die Serie ins Programm bei Amazon Prime. Dann sah ich die Besetzung. War sofort interessiert. Hannah Waddingham hat mich bislang noch nie enttäuscht. Und wenn Octavia Spencer als Bonus dazukommt? Perfekt. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass diese Serie den kindlichen Bond-Fan in mir so glücklich machen würde.

In Ride or Die bei Amazon Prime werden zwei beste Freundinnen in ein gewagtes Agentenabenteuer verwickelt

Debbie (Spencer) steht am Rande des Nervenzusammenbruchs. Gerade hat ihr Mann, dessen politische Karriere sie seit Jahren aufbaut, ihr eröffnet, dass er sich eigentlich lieber scheiden lassen möchte. Und um das noch bei Weitem zu übertreffen, hat sich ihre allerbeste Freundin Judith (Waddingham) als etwas völlig Unerwartetes entpuppt: als Auftragskillerin.

Judith arbeitet schon fast ihr gesamtes Leben für eine geheime Organisation, die wie das MI6 funktioniert – nur eben für gezielte Morde. Judiths Job ist es, böse Leute aus dem Weg zu räumen, die der Welt gefährlich werden könnten. Und genau so eine Gruppe von Leuten hat es jetzt unerwartet auf Debbie abgesehen.

Die Freundschaft der beiden wird auf eine absolute Zerreißprobe gestellt, als sie sich plötzlich auf der Flucht wiederfinden. Irgendwie müssen sie zusammenhalten, um herauszufinden, warum Debbie plötzlich zur Zielscheibe geworden ist. Und dabei können sie direkt noch beweisen, dass man sie als Team wirklich nicht unterschätzen sollte.

Auch bei Prime: Ein actiongeladener Spielberg-Blockbuster

Ride or Die bei Amazon Prime bietet alles, was James Bond so spaßig macht – und noch etwas mehr

Ride or Die liefert ein Gefühl von Agenten-Abenteuer, wie ich es sonst von meiner liebsten Filmreihe erwarte. Exotische Schauplätze, luxuriöse Galas, flotte Sprüche, eine geheime Welt hinter den Kulissen und natürlich jede Menge coole Action. All das ist hier geboten, perfekt dosiert und mit viel Liebe zum Genre. Und Waddingham ist eine Naturgewalt als Killerin. Keine Diskussion.

Man kann aber nicht über Ride or Die sprechen, ohne hervorzuheben, wie fantastisch Waddingham und Spencer harmonieren. Die Freundschaft ihrer Figuren ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte und muss funktionieren. Und das tut sie so unglaublich gut. Die zwei sind ein Herz und eine Seele, ihre Chemie sprüht Funken und wann immer sie gemeinsam ernst machen, ist Unterhaltung garantiert.

So bekommen wir einen unerwartet sympathischen neuen Blick auf die Agentengeschichte. Einerseits mit zwei Hauptfiguren, die völlig untypisch sind, aber mit genial unverbrauchter Perspektive erzählen können. Und andererseits mit einem Fokus auf … Freundschaft. Statt umwerfender Romanzen (auch wenn die Serie durchaus sexy ist!) geht es um beste Freundinnen. Und das geht richtig schön ans Herz.

Wer also ebenfalls sehnsüchtig auf den nächsten James Bond wartet und nach Ersatz lechzt, sollte Ride or Die bei Amazon Prime eine Chance geben.