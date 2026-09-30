Ich hatte vergessen, wie genial sie ist: Bei Amazon Prime gibt es jetzt alle Staffeln einer der besten Vampirserien unserer Zeit

Ich kann manchmal nicht glauben, dass der Start dieser ikonischen Vampirserie schon so lange zurückliegt. Aber ich mag sie immer noch. Und jetzt könnt ihr sie bei Amazon Prime stramen.

Kennt ihr da? Ich habe gerade eine alte Flamme wieder getroffen. Es ist über 15 Jahre her, aber wir verstehen uns immer noch. Besser sogar als früher, würde ich sagen. Ich bin wieder richtig schockverliebt, jetzt, wo sie mit sämtlichen Staffeln bei Amazon Prime im Abo verfügbar ist und ich ihr mal wieder meine komplette Freizeit widmen kann wie eine obsessive Teenagerin.

Denn als Teenagerin habe ich sie damals entdeckt, diese Serie, und sie für … sagen wir, die offensichtlichen Gründe, lieben gelernt. Unter anderem Alexander Skarsgård, der 90 Prozent der Zeit im schwarzen Tank Top oder Lederjacke zu sehen war. Doch im Jahr 2026 begreife ich, wie viel Genie wirklich in True Blood steckt. Wie clever die Welt ist. Und wie viel es darin zu entdecken gibt.

In True Blood bei Amazon Prime überschlagen sich in einer Kleinstadt die Ereignisse – Vampire inklusive

Sookie Stackhouse (Anna Paquin) führt das Leben einer ganz normalen Kellnerin in einer Kleinstadt in Louisiana. Sie lebt bei ihrer Großmutter, versucht, das Gewissen für ihren chaotischen großen Bruder Jason (Ryan Kwanten) zu sein und tut ihr Bestes auf der Arbeit hier in Bon Temps. Doch Sookie ist keine ganz normale junge Frau. Sie hat eine Gabe – die oft mehr Fluch als Segen ist.

Ob sie will oder nicht, Sookie kann die Gedanken ihrer Mitmenschen hören. Und ihrer Mit-Vampire. Denn diese Wesen haben sich vor einiger Zeit den Menschen zu erkennen gegeben, um endlich offen unter ihnen leben zu können. Das mit der Integration hat die Gesellschaft aber noch nicht so richtig verinnerlicht. Umso mehr gerät alles aus den Fugen, als in Bon Temps der allererste Vampir auftaucht.

Alle sind aus dem Häuschen, als Bill Compton (Stephen Moyer) eines Abends das örtliche Diner betritt. Nicht zuletzt, weil es genau zu dieser Zeit zu einer Reihe an grausamen Morden an Frauen in der Gegend gekommen ist. Die Gerüchteküche kocht über. Und Sookie … Sookie führt sich magisch angezogen von dem mysteriösen Fremden. Doch ihr Interesse tritt eine Reihe von Ereignissen los, auf die niemand vorbereitet war.

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True Blood eröffnet eine der coolsten und spannendsten Vampirwelten der modernen Popkultur

Jaja, ich weiß. Das klingt alles nach Twilight für Erwachsene. Und wisst ihr was? Das ist es auch. Nur eben … gut. Und kreativ. Und vor allem mit einer clever gebauten Welt und komplexen Charakteren, die ich als Teenie wahrlich noch nicht zu schätzen wusste. Aber heute weiß ich es besser und zolle den Macher:innen dieser Serie den höchsten Respekt.

Allein das Grundkonzept von einer offen – geouteten – Vampir-Gemeinschaft birgt so viel Potenzial und Sozialkommentar, dass mir der Kopf schwirrt. Das Setting im ländlichen Louisiana mit all seinen kollidierenden Kulturen macht all das noch interessanter, von Rednecks und erzkonservativen Föderationsfanatikern über die Schwarzen Communitys und die vielgerühmte Gastfreundschaft der Südstaatler.

Und dann scheut sich die Serie außerdem nicht, wirklich erwachsene Charaktere vorzustellen. Mit jeder Menge Ecken und Kanten. Alle haben hier ihre eigenen Probleme und Eigenheiten und verarbeiten ein Trauma. Das ist realistischer und oft tiefergehend, als ich es der Serie in meiner Erinnerung zugetraut hätte. Besonders Sookie ist als zentrale Figur sehr klug, selbstbewusst und nachvollziehbar.

Mit fortschreitenden Folgen und Staffeln wird zudem der Fantasy- und Horroraspekt der Welt erweitert. Mehr mystische Wesen, mehr Konflikte, eine größere Welt und mehr Figuren. True Blood bietet unfassbar viel, das es zu entdecken gilt. Nicht alles ist ein Highlight, aber ich kann der Serie ihren Suchtfaktor und ihren Ideenreichtum einfach nicht absprechen. Und ja: Skarsgård kann ich noch immer wertschätzen.

Wer mal wieder in True Blood reinschauen möchte oder seine Welt überhaupt endlich einmal kennenlernen will, kann das aktuell mit allen 7 Staffeln bei Amazon Prime. Aber Achtung: Im Standard-Abo gibt es derzeit nur die OV-Version (mit englischen Untertiteln). Für die Synchronfassung steht euch bei HBO Max oder dem zugehörigen Zusatzkanal bei Prime alles zur Verfügung.