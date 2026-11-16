"Mir wurde flau im Magen": Heftiger Thriller ist sofort Platz 1 bei Amazon Prime

Vor vier Jahren sorgte ein Survival-Thriller mit seiner Prämisse für Furore. Seit kurzem streamt bei Amazon Prime die Fortsetzung, die es in den Charts direkt auf Platz 1 geschafft hat. Hier erfahrt ihr mehr dazu.

Überlebenskämpfe in schwindelerregender Höhe eignen sich ideal für nervenzerreißende Thriller. Mit diesem Konzept löste auch die kleinere Genre-Produktion Fall - Fear Reaches New Heights 2022 einen Hype aus. Eine Fortsetzung war daher schnell beschlossene Sache.

Seit dem vergangenen Wochenende streamt Fall 2: Deadpoint nun bei Amazon Prime im Abo. Auch Teil 2 löst wohl wieder großes Interesse aus, denn in den deutschen Film-Charts des Anbieters thront der Thriller aktuell an der Spitze.

Neuer Platz 1 in den Prime-Charts: Darum geht es in Fall 2

Das Sequel knüpft an die Handlung von Teil 1 an, in dem zwei Freundinnen auf einen 600 Meter hohen Sendeturm geklettert sind. Teil 2 schickt die Schwester (Harriet Slater) einer der Verstorbenen mit deren Freundin (Arsema Thomas) in Thailand auf einen gefährlichen Wanderpfad, um die Tote mit einem Andenken zu ehren. Als die Brücke auf der Route durch einen Steinschlag fast komplett zerstört wird, beginnt für die Hauptfiguren ebenfalls ein erbarmungsloser Überlebenskampf.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime in Deutschland (Stand: 16. November 2026):

Fall 2: Deadpoint wurde von dem Regie-Duo Michael und Peter Spierig inszeniert, das sich mit dem Sci-Fi-Mindfuck Predestination und dem achten Saw-Teil Jigsaw einen Namen gemacht hat. Bei der Moviepilot-Community kommt die Fall-Fortsetzung mit über 60 Bewertungen bislang auf einen okayen Schnitt von 5,7 von 10 Punkten. Der User RolfMuller schreibt beispielsweise:

Immerhin kann das Setting gelegentlich punkten. Die schwindelerregenden Blicke in die Tiefe haben durchaus ihre Wirkung. Zumindest bei mir, denn ich leide ohnehin unter Höhenangst. Da wurde mir stellenweise tatsächlich etwas flau im Magen. Allerdings reicht ein schöner Ausblick in den Abgrund noch lange nicht aus, um die erzählerischen Abgründe dieses Films zu kaschieren.

Der Kritikenschnitt auf Rotten Tomatoes fällt mit 52 Prozent ähnlich durchwachsen aus. Wer Fall - Fear Reaches New Heights mochte, kann also offenbar auch bei dem Sequel einen Blick riskieren, sollte die Erwartungen aber runterschrauben.

Und falls ihr generell mit Werbung streamt und euch fragt, welche Auswirkungen das hat, hört hier rein:

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Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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