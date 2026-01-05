Fantasy-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn die größte Reihe des Genres wird in wenigen Stunden aus dem Streaming-Angebot von Amazon Prime entfernt.

Über die Weihnachtszeit war sie fast bei allen großen Streamern verfügbar. Doch jetzt trennt sich einer nach dem anderen von ihr. Die Rede ist von der Harry Potter-Reihe und ihren Spin-offs. Anfang des Jahres sind die Filme bei Netflix verschwunden. In wenigen Stunden gibt es sie auch bei Amazon Prime nicht mehr.

Die Harry Potter-Filme verschwinden bei Amazon Prime

Nur noch heute und morgen könnt ihr bei Amazon Prime in die sogenannte Wizarding World eintauchen. Für einen großen Marathon reicht das vermutlich nicht mehr, aber zumindest könnt ihr noch einmal euren Lieblings-Harry-Potter-Film schauen oder durch die besten Szenen der Tierwesen-Abenteuer skippen.

Gerade die ersten beiden Teile der Hauptreihe, Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens, bieten sich perfekt für einen gemütlichen Rewatch zum Beginn des Jahres an. Hier wirkt die Zauberwelt noch nicht so düster wie nach der Rückkehr von Bösewicht Lord Voldemort.

Stattdessen kann man sehr viel staunen, wenn Regisseur Chris Columbus in warmen Farben durch das unendlich faszinierende Hogwarts-Schloss führt, von der Großen Halle bis in den Verbotenen Gang. Aber passt auf vor den wandelnden Treppen, denn die wechseln gerne mal die Richtung, ohne vorher Bescheid zu sagen.

Ein Rewatch von Harry Potter und der Stein der Weisen dürfte generell nicht schaden, da uns der Film dieses Jahr noch öfter begegnen wird. 2026 feiert der Auftakt der Fantasy-Reihe sein 25-jähriges Jubiläum. Am 4. November 2001 feierte er damals seine Premiere in London. Zwei Wochen später startete er in den deutschen Kinos.

Der Rest ist Geschichte: Harry Potter verwandelte sich in ein absolutes Phänomen auf der großen Leinwand und brachte neben sieben Fortsetzungen auch drei Spin-offs hervor. Insgesamt kommt das Franchise auf ein Einspielergebnis von fast zehn Milliarden US-Dollar. Da können nicht einmal die Mittelerde-Filme mithalten.

Zur Harry Potter-Reihe gehören:

Zur Phantastische Tierwesen-Reihe gehören:

Fantasy-Exodus: Nach Amazon Prime kommt WOW

Netflix ist bereits Geschichte und bei Amazon Prime tickt die Uhr. Wo kann man die Harry Potter-Filme überhaupt noch streamen? Bis zum 12. Januar 2026 stehen sie bei WOW im Abo zur Verfügung. Danach seid ihr auf Kauf- und Leihversionen angewiesen – oder ihr greift zu einer physischen Kopie auf DVD, Blu-ray oder 4K.